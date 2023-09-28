İMKON 2. Gayrimenkul Yapı ve İnşaat Malzemeleri Fuarı Başladı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen 2. Gayrimenkul Yapı ve İnşaat Malzemeleri Fuarı, konut sektörünün önde gelen projelerini tanıtmak amacıyla başladı. Fuarın açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu da katıldı. İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, konuşmasında konut talebinin arttığını ve sektörün karşılaştığı sorunlara dikkat çekti.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonunun (İMKON), konut sektörünün önde gelen projeleri ilgililerle buluşturmak amacıyla düzenlediği 2. Gayrimenkul Yapı ve İnşaat Malzemeleri Fuarı başladı.

ATO Congresium'daki fuarın açılışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu da katıldı.

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, açılışta, piyasa şartları, küresel ekonomik dengesizlikler, iç piyasadaki daralma ve özellikle 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu hasar neticesinde çok sayıda insanın Türkiye'nin diğer kentlerine dağılması nedeniyle ciddi bir konut talebi oluştuğunu söyledi.

Temel inşaat malzemesi fiyatlarındaki artışın ve arsa sorununun konut üretimini etkilediğine işaret eden Tellioğlu, "Bir inşaatın ortalama yüzde 50 maliyeti arsa. Dolayısıyla üzerine bir tuğla koymadan ortalama maliyetler, arsa payıyla 2 milyon liradan başlıyor. Ülke olarak zengin topraklara sahibiz ama maalesef büyükşehir ve diğer belediyeler, altyapısı hazır, yeterli derecede arsa üretiminden yoksunlar." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılının başında 3,5 lira olan hafriyat döküm bedelini, 7 liraya çıkardığını ifade eden Tellioğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi ise 15 liraya çıktı. Yüzde 400 civarında zam yapıldı. Sektörle bir istişare olmadı. Vatandaşın erişemediği konut fiyatları da böyle oluşuyor. Belediye, 15 liraya bu işi yapmak zorunda kaldıysa, bize versin biz bu hizmeti 5 liraya yapalım. Bu noktada oluşan girdi maliyetlerini belli sektörlere, makul enflasyon ölçeğinin kat kat üstüne koymak kabul edilebilir bir şey değil. Sektörün hem kentsel dönüşüm hem ticari hayat hem de yapılaşma noktasında büyükşehir ve diğer belediyelerin desteğine ihtiyacı var."

Diğer konuşmalar

Refik Tuzcuoğlu da özellikle kentsel dönüşümle ilgili farkındalığın artırılması ve kentsel dönüşümlere hız verilmesi gerektiğine işaret etti. Tuzcuoğlu, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin de bilgi vererek, köy konutlarıyla ilgili yeni projelerin olacağını söyledi.

Rast Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Koca da inşaat sektöründeki yüklenicilerin doğru projeler ve şehircilikte ısrar etmeleri gerektiğini dile getirerek, "Bugün kısa vadeli geleceğimizi, ülkemizin ilerde daha büyük menfaatine kurban etmeyelim. Burada hepimize düşen sorumluluklar var." diye konuştu.

Fuar, 1 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.