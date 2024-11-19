Üye Girişi
Haberler

IMF, Ukrayna'ya 1,1 milyar dolar kredi verdi

IMF, Ukrayna'ya 1,1 milyar dolar kredi verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Para Fonu, Ukrayna'nın kredi programının altıncı incelemesinin tamamlandığını duyurarak 1,1 milyar dolarlık ödemenin yapılmasına onay verdi. Ukrayna'ya yapılan toplam ödemeler 9,8 milyar dolara ulaşacak.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya yönelik kredi programının altıncı incelemesini tamamlarken 1,1 milyar dolarlık ödeme için anlaşmaya vardı.
Fondan yapılan açıklamada, IMF ve Ukraynalı yetkililerin 4 yıllık finansman paketinin altıncı incelemesine ilişkin personel düzeyinde anlaşmaya vardığı aktarıldı.
Açıklamada, IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun onayına bağlı olarak Ukrayna'nın 1,1 milyar dolara erişebileceği kaydedildi.

UKRAYNA'YA VERİLEN TOPLAM FİNANSMAN 9,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Son finansmanla birlikte program kapsamında ülkeye yapılan toplam ödemelerin 9,8 milyar dolara ulaşacağı belirtilen açıklamada, İcra Direktörleri Kurulu'nun gelecek haftalarda konuyu değerlendirmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, program performansının güçlü kalmaya devam ettiği, yetkililerin eylül sonu itibarıyla tüm sayısal performans kriterleri ile gözden geçirmeye ilişkin yapısal kriterleri karşıladığı, savaş devam ederken makroekonomik istikrarın sürdürülmesine yönelik bir dizi politika ve reform üzerinde de mutabakata varıldığı ifade edildi.

IMF'DEN RUSYAYA ELEŞTİRİ

Görünümün son derece belirsiz olmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Ukrayna halkı, ekonomisi ve altyapısı üzerinde ağır etkisinin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da 1000 gündür devam eden savaşından kaynaklanan yıkıcı zorluklara rağmen ekonomi dayanıklılık göstermeye devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık

Erdoğan iddiayı doğruladı: Ona hava sahamızı kapattık

 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı

Skandalın içinde aşk da varmış! İlk sanıktan ilişki itirafı
Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti

İmamoğlu ve Polat çiftinin davasına bakan savcı hakkında karar
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelih İnce:

Tiyatrocuyu devlet başkanı seçen insan topluluğunun nihai medeni dünya düzeniyle sömürülmesi demek daha doğru olur????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı! Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim? Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? Masterchef 20 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında ne yaşandı? Bütçe görüşmesinde ne oldu? (VİDEO İZLE) Asena kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Asena kaç yaşında, nereli? Asena biyografisi! Esra Erol programında Aleyna Demircioğlu ve Vedat Savga olayı nedir? Mehmet Öz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trump'tan Dr. Mehmet Öz'e yeni görev! MERKEZ BANKASI Kasım ayı faiz beklentisi ne yönde? TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.