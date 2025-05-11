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IMF, Pakistan'a 1,4 Milyar Dolarlık Yeni Kredi Onayladı

IMF, Pakistan'a 1,4 Milyar Dolarlık Yeni Kredi Onayladı
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan'a iklim dayanıklılığı fonu çerçevesinde 1,4 milyar dolarlık yeni kredi onaylandığını duyurdu. Ayrıca, mevcut programın ilk incelemesi tamamlandı ve yaklaşık 1 milyar dolarlık nakit serbest bırakıldı.

IMF, Pakistan'a 1,4 milyar dolarlık yeni kredi verilmesini onayladığını duyurdu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Pakistan'a iklim dayanıklılığı fonu kapsamında 1,4 milyar dolarlık yeni kredi verilmesini onayladı. Ayrıca, 7 milyar dolarlık mevcut programın ilk incelemesini tamamlayarak yaklaşık 1 milyar dolarlık nakit dilimin serbest bırakılmasına da onay verdiği kaydedildi.

IMF tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın program kapsamındaki politika adımları, küresel zorluklara rağmen ekonomik istikrarın sağlanması ve güvenin yeniden tesisi açısından önemli ilerlemeler kaydetti" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu incelemenin tamamlanmasıyla, program çerçevesindeki toplam ödeme miktarı 2 milyar dolara yükseldi. Öte yandan, iklim dayanıklılığı fonu kapsamında onaylanan krediden henüz herhangi bir ödeme yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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