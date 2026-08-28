IMF Başkanı'ndan tokenizasyon ve sabitcoin uyarısı

NEW Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, tokenizasyon ve sabitcoinlerin küresel finans sistemini daha akışkan hale getirme potansiyeli taşıdığını ancak bu dönüşümün yeni riskleri de beraberinde getireceğini belirterek bu alanda uluslararası düzeyde politika çağrısı yaptı.

IMF Başkanı Georgieva, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda konuştu.

Konuşmasında finansal inovasyonla sınır ötesi ödemelerde ilerleme kaydedildiğini ancak işlemlerin birçok durumda halen maliyetli ve yavaş olduğunu ifade eden Georgieva, daha verimli sınır ötesi ödeme sistemlerinin ekonomik katılımı artırabileceğini ve dijital hizmet ticaretinin büyümesine katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Georgieva, tokenizasyon ve sabitcoinlerin, hem kendi özellikleri hem de rekabeti teşvik etmeleri yoluyla, küresel finansı daha "akışkan" hale getirmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Özellikle sabitcoinlerin yüksek tutarlı sınır ötesi ödemeleri daha düşük maliyetli ve daha hızlı kılma potansiyeline dikkati çeken Georgieva, finansal sistemin daha akışkan hale gelmesiyle risklerin daha hızlı yayılabileceği ve politika hatalarının maliyetinin artabileceği uyarısında bulundu.

Georgieva, tokenizasyon ve sabitcoinler için uluslararası düzeyde koordineli bir düzenleyici politika yanıtına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gelişmekte olan ülkelerin bu alanda karşılaşabileceği risklere işaret eden Georgieva, bu ülkelerin döviz rezerv tamponlarını güçlendirmesi ve sıkı politika disiplini uygulaması gerektiğini belirtti.

Georgieva, sabitcoinlerin "vergi kaçırmak için kullanılabileceği" ve "sermaye kontrollerini daha geçirgen hale getirebileceği" değerlendirmesini yaptı.

Sabitcoin ihraçlarını destekleyen rezerv varlıkların bulunduğu ülkelerde de mali disiplinin önemini koruduğunu ifade eden Georgieva, teknolojinin sağlayabileceği finansman avantajlarının sorumlu makroekonomik politikaların yerini tutamayacağını kaydetti.

Georgieva, artan mali baskılar karşısında gerekli mali düzenlemelerin daha fazla ertelenmemesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA