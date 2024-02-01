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İmamoğlu İBB çalışanlarına zam ve ikramiyeyi duyurdu

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarıyla ilgili alınan maaş kararını duyurdu. Buna göre kurumda çalışanlar için taban ücret uygulaması ve maaşlara yüzde 10 iyileştirme yapıldı belirtildi. İmamoğlu ayrıca çalışanların 6 aylık zam oranının yüzde 51 ila 69 arasında olduğunu ve şubat ayına özel bir maaş ikramiye verileceğini söyledi.

İBB çalışanlarına yapılan maaş düzenlemesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından duyuruldu. Kurum çalışanlarının maaşlarında taban ücret uygulaması ve yüzde 10 iyileştirmeye gidildi. Yüzde 51 ila 69 arasında yapılan zamma ek olarak şubat ayına özel bir maaş da ikramiye verileceği öğrenildi.

İBB ÇALIŞANLARINA ZAM VE 1 MAAŞ İKRAMİYE

Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarıyla ilgili alınan kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Konuyla ilgili ayrıntıları paylaşan İmamoğlu "Çalışanlarımıza hayırlı olsun" başlığıyla şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ve Mart dönemi artışlı tüm çalışanlarımıza taban ücret uygulaması ve maaşlarına da %10 iyileştirme yapılmıştır. Böylelikle, Ocak ayı artışlı personelimizin 6 aylık zam oranı yüzde 51-69 arasında gerçekleşmiştir. Mart ayı artışlı personelimiz de iyileştirilmiş ücretleri üzerinden 1 Mart'ta ücret artışlarını alacaklardır. Ayrıca, 5 yıllık onurlu hizmet dönemimizin bir teşekkürü olarak da memurlarımıza 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldık."

İmamoğlu İBB çalışanlarına zam ve ikramiyeyi duyurdu

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Ekrem İmamoğlu Zam Gündem Ekonomi Haberler

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Yorumlar (4)

Ali :

Halktan alıp tekrar halka veren Başkan. Adamın dibi. Helal olsun İmamoğlu.

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haksız mıyım:

nerdesiniz laa solaklar... seçim rüşveti değil mi bu? hadi konuşunsanıza. siz var ya işiniz gücünüz riyakarlık yalan dolan

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Abdullah Ağaç.:

kafana göre oy gelsin diye saçma saçma para dağıtıyorsun belediyeyi borçlandırıp duruyorsun. Kendine gel yok 100 bin tl maaş ver ? yandaşlarını doldur belediyeye izmirdede aynısı var. Benim paramı sen dağıtamazssın. kimseyi küçümsemiyorum temizlik işcisi 50 bin tl maaş alıyor saçmalık olaiblirmi lan siz oy için yemediğiniz nane kalmadı

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Cenk Güner:

Verecek tabi emekçiye parasını az verirse o işi kimse yapmaz adam niye çöp toplasın farkını almayacaksa başka iş yapar sonra sokaklar çöp dolu heryer leş demesinide biliyosunuz.

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