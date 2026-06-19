Haberler

Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 74,5 oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayisinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı haziranda bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,5 oldu.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,5'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1975 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise mayısta yüzde 74,2 seviyesindeyken, haziranda 0,3 puan artışla yüzde 74,5'e çıktı.

Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl

20252026
Ocak

74,674,1
Şubat

74,573,5
Mart

74,473,3
Nisan

74,373,8
Mayıs

75,074,2
Haziran

74,674,5
Temmuz

74,2

Ağustos

73,5

Eylül

74,0

Ekim

74,2

Kasım

74,4

Aralık

74,4

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı

Sapıkların elinden böyle kurtardılar
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı
İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor

İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor
Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6,70 dolar olacak

Boğazlarda yeni dönem! Kasaya milyonlarca dolar girecek
Silifke Belediyesi soruşturması nasıl başladı? İşte operasyonun perde arkası

Silifke Belediyesi soruşturması nasıl başladı? İşte perde arkası
Balkona çay içmeye çıktı, karşısında dev yılanı görünce donakaldı

Çayı kapıp balkona çıktı, hayatının kabusunu yaşadı
Hareket eden traktörü durdurmak isterken altında kalarak hayatını kaybetti

Hareket eden traktörü durdurmak isterken altında kalarak öldü