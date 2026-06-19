Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 74,5 oldu
Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayisinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı haziranda bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,5 oldu.
İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,5'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.
Buna göre, haziranda imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1975 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu.
İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise mayısta yüzde 74,2 seviyesindeyken, haziranda 0,3 puan artışla yüzde 74,5'e çıktı.
Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:
|Aylar/Yıl
|2025
|2026
|Ocak
|74,6
|74,1
|Şubat
|74,5
|73,5
|Mart
|74,4
|73,3
|Nisan
|74,3
|73,8
|Mayıs
|75,0
|74,2
|Haziran
|74,6
|74,5
|Temmuz
|74,2
|Ağustos
|73,5
|Eylül
|74,0
|Ekim
|74,2
|Kasım
|74,4
|Aralık
|74,4