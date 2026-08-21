Kapasite kullanımı ağustosta geriledi

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, ağustosta geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 73,5 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta 2 bin 12 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ağustosta geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 73,8'den yüzde 73,5 seviyesine geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı da aylık bazda 0,4 puan azalarak yüzde 73,9'dan yüzde 73,5'e indi.

Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl 2025 2026 Ocak 74,6 74,1 Şubat 74,5 73,5 Mart 74,4 73,3 Nisan 74,3 73,8 Mayıs 75,0 74,2 Haziran 74,6 74,5 Temmuz 74,2 73,9 Ağustos 73,5 73,5 Eylül 74,0 Ekim 74,2 Kasım 74,4 Aralık 74,4

Kaynak: AA