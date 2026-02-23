Bakan Işıkhan, İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı İmza Töreni'nde konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde geliştirdikleri İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yaklaşık 51 milyar liralık bir kaynağı doğrudan imalat sektörünün hizmetine sunduklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca KOSGEB'de düzenlenen İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı İmza Töreni'ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı.

Işıkhan, programda yaptığı konuşmada, imalat sektörünün, ekonomi, istihdam ve milli kalkınmanın en güçlü teminatlarından birisi olduğunu belirterek, "Üreten Türkiye, güçlü Türkiye'dir. İstihdam üreten Türkiye, daha bağımsız bir Türkiye'dir. Bu nedenle özellikle emek yoğun üretim yapan, imalat yapan işletmelerimizi desteklemek, onların ayakta kalmasını sağlamak ve istihdamlarını korumak bizim için ekonomik zorunluluktur. Bu aynı zamanda milli bir sorumluluktur." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yıllardır üretimi, istihdamı ve işverenleri destekleyen çok güçlü bir teşvik altyapısı oluşturduklarını vurgulayan Işıkhan, toplam 15 kalemde teşvik uygulamasına devam ettiklerini, 2004'ten bugüne kadar toplam 1 trilyon 382 milyar lira teşvik ödemesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Işıkhan, "En fazla kullanılan, kamuoyunda 5 puan teşviki olarak bilinen prim teşvikinde de bugüne kadar toplam 806 milyar liranın üzerinde destek sağladık. Ayrıca bu sene, 5 puanlık teşvik, bildiğiniz gibi 2 puan olarak düzenlendi. Ancak bu azalıştan biz, imalat sektörünü istisna tuttuk. İmalat sektöründe teşviğimizi 5 puan olarak uygulamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, devletin her zaman üreticisinin yanında olduğunu belirterek, bu destekler sayesinde milyonlarca vatandaşın işini koruduğunu, yüz binlerce işletmenin üretimine devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün imzalarını atacağımız program da üreticilerimiz için bir başka güvence programıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız işbirliğinde geliştirdiğimiz, İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı ile İşsizlik Sigortası Fonumuzdan yaklaşık 51 milyar liralık bir kaynağı doğrudan imalat sektörümüzün hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Programımızda iki temel yaklaşımı benimsiyoruz. Programın ilk ayağını, emek yoğun sektörlere nakdi destek oluşturmaktadır. Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi istihdam kapasitesi yüksek sektörlerimizde istihdamını koruyan her bir işverenimize, çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek sağlıyoruz. Bu desteği, işverenlerimizin kamu borçlarından mahsup ederek doğrudan bir can suyu haline getiriyoruz."

Programın ikinci ayağı ise 3 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak olan KOBİ'lerimize Finansman Kalkanı oluşturmaktadır. Öncelikli sektörler dışında yer alan, imalat sektörlerindeki KOBİ'lerimiz için de finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. 221 binden fazla iş yerimizi ilgilendiren bu adımda, azami 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli bir krediyi işletmelerimize sunuyoruz. Bu programla toplamda 1 milyon 100 bin istihdamı korumayı hedefliyoruz."

Amaçlarının işvereni yalnız bırakmayan, çalışanını koruyan, üreteni destekleyen bir devlet olmak olduğunu belirten Işıkhan, "Türkiye, sadece tüketen değil, üreten, sadece takip eden değil, yön veren bir ülkedir. Bu başarı, devletimizin güçlü iradesi, sanayicilerimizin azmi ve çalışanlarımızın alın teriyle mümkün olmuştur. Bugün başlattığımız bu programla Türkiye'nin üretim gücü daha da büyüyecek, istihdamı daha da güçlenecek, sanayisi daha da sağlam bir zemine kavuşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, programın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır olmak üzere KOSGEB'e, İŞKUR'a ve tüm paydaşlara teşekkür ederek, programın ülkeye, millete, sanayiciye ve çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı için bankaların ve ilgili kurumların temsilcileri tarafından imzalar atıldı.