Kasım ayında faizin sabit tutulmasının ardından indirim beklentileri aralık ayına kaydı

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı. Karar beklentilere göre geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ KAÇ?

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

ARALIK GELİŞİ KASIMDAN BELLİ

Aralık ayında verilecek faiz kararının bankanın ekim ayı raporunun satır aralarında okumak da mümkün. Buna göre Para Politikası Kurulu karar metninde şunlar yer aldı:

"Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"MALİYE POLİTİKASININ ARTAN EŞGÜDÜMÜ DE BU SÜRECE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

"STERİLİZASYON ARAÇLARI ETKİLİ ŞEKİLDE KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEK"

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

EKONOMİSTLERİN FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49.10 olarak hesaplanmıştı.

MORGAN STANLEY, 200 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYOR

Morgan Stanley, faiz indirimi için aralık ayı öngörüsünde bulundu. TCMB'nin daha yumuşak bir ton benimsediğini belirten Morgan Stanley, daha önce ocak olarak açıkladığı beklentisini aralık ayına çekti.

Gelecek ay 200 baz puan indirim bekleyen ABD'li banka, politika faizinin 2025 Aralık'a kadar yüzde 28,5 seviyesine çekilebileceğini tahmin etti.

DEUTSCHE BANK: FAİZ İNDİRİMLERİ BAŞLAYABİLİR

Deutsche Bank, Para Politikası Kurulu'nun güvercin bir duruşa doğru kayma sinyali verdiğini açıkladı. Banka, muhtemelen aralık ayından itibaren olası faiz indirimlerine işaret etti.

Bankanın açıklamasında, "TCMB, aralık ayında açıkça faiz indirimi sinyali vermemiş olsa da aralık ayında faiz indirimlerine başlama ihtimalinin nispeten yüksek olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

GOLDMAN'DAN OCAK BEKLENTİSİ

Goldman Sachs, TCMB'den ilk faiz indirimine yönelik beklentisini değiştirmedi. Yönlendirmedeki değişikliği beklediklerini bildiren banka, ocak ayında ilk etapta 100 baz puanlık küçük bir indirim öngörmeye devam ettiklerini vurguladı.

Goldman, TCMB'nin asgari ücretin enflayon üzerindeki etkisini bekleyeceği öngörüsünde bulundu.

UBS TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

UBS, Merkez Bankası'nın aralık ayında 250 baz puanlık gevşeme ile politika faizini yüzde 47,5'e kadar çekmeyi düşünebileceğini söyledi. Banka, ilk faiz indirimi için tahminini ocak ayı olarak korudu.

Analizde "Bizim görüşümüze göre, PPK açıklamasındaki değişiklikler aralık ayında faiz indirimine gidileceği anlamına gelmemekle birlikte, muhtemelen bu yönde bir yol izlenmektedir." denildi.