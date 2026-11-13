Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İLBANK ile Avrupa Yatırım Bankası Antalya'da belediye iklim projeleri için anlaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İller Bankası ile Avrupa Yatırım Bankası, Antalya'daki COP31 kapsamında düşük karbonlu ve iklime dayanıklı belediye projeleri için işbirliği anlaşması imzaladı. AYB'nin sağlayacağı teknik destekle İLBANK'ın yatırımları değerlendirme ve finanse etme kapasitesi güçlenecek.

İller Bankası (İLBANK) ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Türkiye'de düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dayanıklı belediye projelerinin geliştirilmesi için anlaştı.

AYB'den yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AYB ile İLBANK arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmayla AYB, İLBANK'a sürdürülebilir kentsel projelerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve ölçeklerinin büyütülmesi konusunda teknik destek sağlayacak.

AYB, düşük karbonlu ve iklime dayanıklı yatırımların belirlenmesi konusunda İLBANK'a danışmanlık yapacak.

İşbirliğiyle İLBANK'ın iklim odaklı belediye yatırımlarını değerlendirme ve finanse etme kapasitesi güçlendirilecek.

Destek, Almanya ve Lüksemburg hükümetlerince finanse edilen Şehir İklim Finansmanı Açığı Fonu kapsamında sağlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan, "AYB ile imzalanan işbirliği anlaşması, kentsel iklim finansmanı alanındaki kurumsal kapasitemizi güçlendirmek, yeşil yatırım araçlarını çeşitlendirmek ve hem düşük karbonlu hem de iklim değişikliğine dayanıklı belediye yatırımlarından oluşan güçlü bir proje portföyü geliştirmek açısından önemli bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.

İşbirliği kapsamında sağlanacak teknik destekle, proje geliştirme ve değerlendirme süreçlerinin yanı sıra finansman modelleri ve kurumsal uygulamalar konusundaki kapasitelerini daha da geliştirmeyi hedeflediklerine işaret eden Karahan, "İLBANK'ın iklim odaklı yatırımları geliştirerek finansmana hazırlanmasındaki öncü rolünü daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AYB Başkan Yardımcısı Ambroise Fayolle de işbirliğinin Türkiye'de enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliğine dayanıklılık alanlarında finansmana uygun projeler geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var14

Sarıgül soruşturmasında yeni dalga! Listede eski belediye başkanı var
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan çarpıcı İran itirafı: Savaşı İsrail de istediği için sürdürüyoruz

Savaşı neden bitirmediğini açıkladı! İşin içinde İsrail var
Ünlü komedyen Anthony Clark hayatını kaybetti! Ölüm nedeni ortaya çıktı

Milyonları güldüren ünlü komedyenden acı haber! Ölüm nedeni açıklandı
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın'a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur18

Eski takım arkadaşı Sergen'e ağzına geleni saydı: Yakında kovulur
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor

Ömer Sarıgül kardeşini fena sattı: İyi şeyler duymadım...
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaşımı değiştirecek proje! 2,5 saatlik yol 35 dakikaya inecek
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi

Ev hapsindeyken talimat verdi, 19 işçiye mezar olan fabrika karıştı
Otomotiv devinden radikal karar! Tüm yeni yatırımlarını durdurdu

Otomotiv devinden dünyayı şaşırtan karar