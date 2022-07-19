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İl Özel İdaresi susuz tarım alanında önemli bir proje başlattı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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İl Özel İdaresi susuz tarım alanında önemli bir proje başlattı

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından tıbbi ve aromatik bitkiler alanında önemli bir projeye imza atılarak 22 bin metrekarelik bir alanda ölmez çiçek olarak bilinen altınotu bitkisi ekimine karar verildi.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından tıbbi ve aromatik bitkiler alanında önemli bir projeye imza atılarak 22 bin metrekarelik bir alanda ölmez çiçek olarak bilinen altınotu bitkisi ekimine karar verildi.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, 'Kuru Tarım Arazilerinde Gelir Getirici Ürün Yetiştiriciliği' projesi çerçevesinde kentte sulama imkanı olmayan, verimi düşük, atıl vaziyette bekleyen taşlık ve yamaç arazilerin tarıma ve dolayısıyla da ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada, "Uçucu yağı parfümeri ve aromaterap başta olmak üzere sağlığa bir çok faydası olan altınotu bitkisi ekimine karar verildi. Genel olarak, tıp, eczacılık, kozmetik ve kimya sanayiinde kullanılmaktadır. İl Özel İdaresi olarak kurduğumuz arge bahçesinde temel hedefimiz ticaret veya kar amacı olmayıp bu bitki hakkında üretim tecrübesi edinilerek çiftçimize örnek olmaktır. Önceki Valimiz Gökmen Çiçek'in destekleri ile Bayramgazi köyü Çatalçeşme mahallesindeki hazineye ait 22 bin metrekare taşınmaz İl Özel İdaremiz adına tahsis edilerek bu çalışma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karahisar Ekonomi Haberler

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