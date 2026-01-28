Haberler

İstihdam ve mesleki eğitim çalışmaları masaya yatırıldı

Güncelleme:
Bayburt'ta gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında, 2026 yılına yönelik istihdam artırma ve mesleki eğitim güçlendirme hedefleri değerlendirildi.

İl genelinde istihdamın artırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı 1. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

2026 yılına yönelik planlama ve hedefler, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı. Mevcut uygulamalar değerlendirilerek, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurul toplantısında, aktif iş gücü programları, mesleki eğitim faaliyetleri ve istihdama katkı sağlayacak projeler görüşüldü. Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı, karşılıklı istişarelerle sona erdi.

Toplantıya, ilgili kurum amirleri katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

