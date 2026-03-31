İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni", kimya sektörünün önde gelen ihracatçılarını bir araya getirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen törende konuşan ev sahibi İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün geniş üretim yelpazesiyle Türkiye sanayisindeki kritik rolüne dikkati çekti.

Kimya sektörünün ihracattaki güçlü performansıyla ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiğine vurgu yapan Pelister "2018 yılında 17,4 milyar dolar olan kimya ihracatımız bugün, 32 milyar dolar seviyesine ulaşarak, sektörümüzün gücünü katlayarak büyüten büyük bir başarı hikayesine dönüşmüştür. Bugün kimya sektörü, Türkiye'nin en büyük ikinci sektörü konumunda ama bu sadece bir rakam değil. Bu, emeğin, vizyonun ve güçlü bir inancın sonucu. Çünkü kimya sektörü, sanayinin ham maddesi, teknolojinin temeli, tarımın verimi, sağlığın ilacı, savunmanın gücü ve enerjinin dönüşüm anahtarıdır." ifadelerini kullandı.

"Kimya sektörü, diğer sektörlere ya ham madde veriyor ya yarı mamul veriyor veya mamullerini veriyor. Örneğin, otomotiv sektörüne plastik, kauçuk, boya, yapıştırıcı gibi, tekstil sektörüne sentetik iplik, polimer yarı mamuller gibi; sağlık sektörüne ilaç ve medikal malzemeler gibi; tarım, hayvancılık ve gıda sektörüne renklendiriciler, tatlandırıcılar, raf ömrü uzatan kimyasallar, tarım kimyasalları gibi ürünler sağlıyor, kimya harici 45 sektöre girdi sağlıyor. Kısaca, kimya sektörü Türkiye'nin geleceğini inşa eden görünmez bir güçtür."

Protokol konuşmalarının ardından kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında toplam 36 kategoride ilk 5'e giren 180 firma ödül almaya hak kazanırken ilk 3'e giren ihracatçı firmalara plaketleri takdim edildi.

Kimya sektöründe ihracat performansıyla dereceye giren firmaların yetkililerine ödülleri, Bolat ve Pelister tarafından verildi.