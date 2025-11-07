Haberler

İKMİB, CPHI Frankfurt 2025 Fuarı'na Ziyaret Gerçekleştirdi

Güncelleme:
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Almanya'da düzenlenen CPHI Frankfurt 2025 fuarını ziyaret ederek Türk firmalarının uluslararası pazarla bağlantılarını güçlendirmeyi amaçladı. Fuarda 33 Türk firmasının yanı sıra, sektör temsilcileri görüş alışverişinde bulundu.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Almanya'da gerçekleştirilen CPHI Frankfurt 2025 fuarına ziyaret düzenledi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, İKMİB, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen CPHI Frankfurt 2025 Fuarını ziyaret etti.

Bu yıl 26'sı İKMİB üyesi olmak üzere toplam 33 Türk firması, ilaç, etkin madde (API) ve ilaç ara ürünleri alanlarında faaliyet gösteren uluslararası firmalarla bir araya geldi.

Fuarda Türk firmaları, yeni işbirlikleri kurma, tedarikçi ağlarını genişletme, üretim ve regülasyon trendlerini yakından takip etme fırsatı buldu.

Fuar kapsamında Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, Frankfurt Ticaret Ataşesi Murat Muştu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Ahmet Ayar, İKMİB İlaç Komite Başkanı Ahmet Altuğ Oğuz, İKMİB İlaç Komite Üyeleri Seda Ekşi Aşıcıoğlu, Orhan Mutlu Topal ve Mehmet Ahmet Ünlü Türk firmalarını ziyaret ederek, sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu.

"CPHI gibi fuarlar ihracat kapasitemizi güçlendiriyor"

Açıklamada fuar hakkında değerlendirmelerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, CPHI fuarının sağlık sektörünün önde gelen uluslararası buluşma noktalarından biri olduğunu belirtti.

Pelister, ilaç sanayisine yönelik yenilikçi çözümlerin, sürdürülebilir üretim modellerinin ve yüksek kalite standartlarıyla Avrupa pazarına erişim açısından Türk firmalarına önemli fırsatlar sunduğunu aktardı.

Fuarın kimyevi madde üreticileri için sürdürülebilir üretim ve ileri teknoloji uygulamalarıyla değer zincirinde güçlenme imkanı sağladığına dikkati çeken Pelister, şunları kaydetti:

"Türk firmalarımızın bu platformda güçlü şekilde yer alması, ülkemizin ilaç ve kimya sanayisinin geldiği noktayı göstermesi açısından çok değerli. Hedefimiz, sektörümüzün rekabet gücünü artıracak, yüksek katma değerli ve sürdürülebilir üretimi destekleyen her türlü uluslararası işbirliğini teşvik etmek. İlaç, medikal ürünler, tıbbi cihazlar gibi eczacılık ürünleri kimya ihracatımızın stratejik alt sektörlerinden biri. Avrupa pazarı, bu alanlarda hem regülasyon hem kalite açısından belirleyici bir merkez. Türk firmalarının CPHI gibi uluslararası platformlarda varlık göstermesi hem ihracat kapasitemizin güçlenmesi hem de yeni teknolojik dönüşüm alanlarına uyum açısından büyük önem taşıyor. Firmalarımıza bu süreçte destek vermeye, ülkemizin küresel tedarik zincirinde daha etkin bir oyuncu olmasını sağlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
