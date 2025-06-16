İklime Dirençli Ormancılık Projesi 400 Milyon Dolarla Hayata Geçiyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Bankası iş birliğiyle yürütülen 400 milyon dolarlık 'İklime Dirençli Ormancılık Projesi'nin detaylarını açıkladı. Proje kapsamında 14 ilde 7 milyon hektar ormanlık alanda çalışmalar yapılacak, 7 milyon vatandaş bundan faydalanacak.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 400 milyon dolarlık 'İklime Dirençli Ormancılık Projesi', ormancılık tarihimizin en kapsamlı ve stratejik projelerinden biri olmuştur. Bu proje kapsamında 14 ilde, 7 milyon hektar ormanlık sahada faaliyetler yürütülecek, yaklaşık 7 milyon vatandaşımız doğrudan veya dolaylı olarak bu projeden faydalanacaktır" dedi.

Bakan Yumaklı, Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Entegre Orman Yangını Yönetimi için Uluslararası İş Birliğinin Geliştirilmesi Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Yumaklı, "Böyle bir dönemde, orman yangınları gibi küresel bir meseleye, uluslararası düzeyde çözüm arayan bu anlamlı çalıştaya ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki orman yangınları sadece bir çevre sorunu değildir. Aynı zamanda sosyal, ekonomik, ekolojik ve stratejik sonuçları olan, çok boyutlu küresel bir tehdittir. Bu durum, ülkeler arası iş birliğini, bilgi paylaşımını ve ortak hareket kabiliyetini her zamankinden daha hayati hale getirmektedir. Türkiye; tarihsel birikimi, güçlü kurumsal yapısı, dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarıyla yangınla mücadelede bölgesel bir merkez ve küresel bir çözüm ortağı haline gelmiştir. Yapay zeka destekli karar destek sistemlerinden insansız hava araçlarına ve farkındalık uygulamalarına kadar çok sayıda yenilikçi yaklaşımı devreye almış bulunmaktayız" dedi.

'ORMANCILIK KÜLTÜRÜ GELECEK KUŞAKLARA AKTARILACAK'

2021 yılında gerçekleşen yangınların dirençli ve entegre bir ormancılık anlayışının ne denli gerekli olduğunu gösterdiğini belirten Yumaklı, "Bu vizyonla, Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 400 milyon dolarlık 'İklime Dirençli Ormancılık Projesi', ormancılık tarihimizin en kapsamlı ve stratejik projelerinden biri olmuştur. Bu proje kapsamında,14 ilde, 7 milyon hektar ormanlık sahada faaliyetler yürütülecek, yaklaşık 7 milyon vatandaşımız doğrudan veya dolaylı olarak bu projeden faydalanacaktır. Özellikle 2023 yılında yaşanan büyük deprem felaketi sonrası projenin afet dayanıklılığı boyutu genişletilmiş, yeni destek mekanizmaları devreye alınmıştır. Bu kapsamda, elverişli alanlarda milyonlarca fidan dikilecek, orman köylülerimize yönelik 16 bin 500 haneyi kapsayan destek paketleri uygulanacaktır. Kadınlar için mikro girişimcilik destekleri sunularak, yerel ekonomiye katılımları teşvik edilecektir. Genetik laboratuvarlar ve biyobankalar ile iklime dirençli ağaç türlerinin geliştirilmesi, ormanlarımızın geleceğe hazırlanmasını sağlayacaktır. Sayısal telsiz altyapısı ile afet anında 14 il arasında kesintisiz iletişim sağlanacaktır. Ayrıca çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik orman okulları kurulacak, ormancılık kültürü gelecek kuşaklara aktarılacaktır" diye konuştu.

'TARİHİMİZİN EN GENİŞ HAVA FİLOSUNA SAHİBİZ'

Ardından orman yangınlarıyla mücadeleye değinen Yumaklı, "Bugün, tarihimizin en geniş hava filosuna sahibiz. 27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA, ormanlarımızı sürekli izlemekte ve kontrol etmektedir. Bu araçlar sadece açık su kaynaklarından değil, ülke genelinde inşa ettiğimiz 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti aracılığıyla da hızlıca su alabilmekte ve yangınlara anında müdahale edebilmektedir. OTAĞ uçağımız, her türlü teknolojik donanım ve gelişmiş görüntüleme sistemleriyle, yangınının havadan koordinasyonunda önemli faydalar sağlamaktadır. Orman yangınlarıyla mücadelede başarının asıl şifresi, kara gücü ile mücadelede saklıdır. Bu yıl 25 bin orman kahramanımız; 1786 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 742 ilk müdahale aracı ve 831 iş makinesi ile 'Yeşil Vatan'a hizmet edecek" dedi.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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