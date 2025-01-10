İklim değişikliği tarımı nasıl etkiliyor? Çözüm üretici birliklerinde

Prof. Dr. Senih Yazgan, tarım sektörünün güncel sorunlarına dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı. İklim değişikliğinin tarımsal zararlıları artırdığına dikkat çeken Yazgan, çözümün kitlesel mücadele ve üretici birliklerinden geçtiğini vurguladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ZARARLI MÜCADELESİ

"İklim değişikliği ile zararlıların döngü sayısı arttı" diyen Prof. Dr. Yazgan, pestisit kullanımının doğru zaman ve miktarda yapılmasının zararsız olduğunu ifade etti. Tarımsal mücadelede bireysel yöntemlerin yetersiz kaldığını belirterek, "Mücadeleyi kitlesel halde yapmak gerekli" dedi.

ÜRETİCİ BİRLİKLERİ VE DENETİMLER

"Küçük parsellerle üretim yapmak yerine üretici birlikleri kurulmalı" diyen Yazgan, tarımda her şeyin yönetilebilmesi için örgütlü bir yapının şart olduğunu söyledi. Ayrıca, denetimlerin hem ihracat hem de iç piyasada sıklaştığını belirtti.

"İHRACATTAN GERİ DÖNEN ÜRÜN YOK"

Yazgan, ihracat süreçlerine dair açıklamalarında, "İhracattan geri dönen diye bir kavram yok" dedi. Ancak ürünlerin geri dönmesi halinde yaşanan zorluklara da değinerek, Bulgaristan'ın bu süreçten yılda 50 milyon Euro gelir elde ettiğini söyledi.