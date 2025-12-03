Haberler

Yetki belgeli ikinci el araç satışına getirilen harç istisnasının kayıtlı ticareti artırması bekleniyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satış ve devirlere noter harcı alınmamasının esnafa olumlu etki edeceğini belirtti. Düzenleme 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satış ve devirlerde noter harcı alınmamasına yönelik düzenlemenin, kayıtlı ve belgeli ticaretin önünü açacağını belirtti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, TBMM Genel Kurulunda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Görüşmede kabul edilen maddeye göre, noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el araçların) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, 1000 liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak. Bu hüküm, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Tescil edilmiş araçların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satış ve devirlerinde ise bu harç tahsil edilmeyecek.

"Esnafa nefes aldıracak"

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, söz konusu düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu karar, hem esnafımıza nefes aldıracak hem de sektörün adaletli ve sürdürülebilir yapısına katkı sunacaktır." dedi.

Uzun süredir federasyon tarafından gündemde tutulan harç sorununa yönelik yapılan düzenlemenin sektör açısından tarihi bir adım olduğunu bildiren Erkoç, bu değişikliğin, yıllardır saha verileri, raporlar ve resmi başvurularla takip ettikleri bir konu olduğunu söyledi.

Erkoç, yetki belgeli, kayıtlı ve vergisini veren esnafın üzerinde büyük yük oluşturan binde 2 noter harcının kaldırılmasının, sektör açısında çok kıymetli bir gelişme olduğunu aktararak, düzenleme için gerekli çabayı gösteren yetkililere teşekkür etti.

Düzenlemenin, yıllardır sistematik şekilde yürüttükleri çalışmaların bir neticesi olduğunu belirten Erkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Sektörümüz adına kararlılıkla takip ettiğimiz bir konunun çözüme ulaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu düzenleme, yalnızca esnafın mali yükünü azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda kayıt dışı alım-satım yapan kişilere karşı rekabeti güçlendirecek, kayıtlı ve belgeli ticaretin de önü daha da açılacak. Yetki belgesi olmayan kişi ve işletmelerin kontrolsüz şekilde araç ticareti yapması hem devletimizin vergi kaybına hem de sektörde güven sorununa yol açıyordu."

Erkoç, vergisini veren, istihdam oluşturan bir sektörün temsilcileri olarak devletin aldığı her olumlu kararın yanında olduklarını, düzenlemenin sektöre yeni bir ivme kazandıracağına inandıklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
