Haberler

İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmî Gazete'de yayımlanan 7566 sayılı Kanun kapsamında, ikinci el araç satış ve devir işlemlerine ilişkin önemli bir değişiklik yürürlüğe giriyor. Yeni uygulama ile araç tescil işlemlerinde satış bedeli üzerinden binde 2 oranında harç alınacak. Bu uygulama yılbaşından itibaren geçerli olacak. Öte yandan uygulanacak sistemde harç tutarı bin liradan az olamayacak.

  • İkinci el araç satış bedeli üzerinden binde 2 oranında harç alınacak.
  • Ödenecek harç tutarı bin liradan az olamayacak.
  • Ticari faaliyetler için yetki belgesi bulunan işletmelere yapılan satışlarda harç uygulanmayacak.

İkinci el araç satış ve devir işlemlerine ilişkin önemli bir değişiklik yürürlüğe giriyor. Resmî Gazete'de yayımlanan 7566 sayılı Kanun kapsamında, araç tescil işlemlerinde satış bedeli üzerinden binde 2 oranında harç alınması kararlaştırıldı. Yeni uygulama yılbaşından itibaren geçerli olacak.

NOTERDE SATIŞ BEDELİ ESAS ALINACAK

Düzenlemeyle birlikte noter huzurunda yapılan araç devir işlemlerinde, beyan edilen satış bedeli üzerinden harç tahsil edilecek. Buna göre hesaplanan harç tutarı satış bedelinin yüzde 0,2'si olacak. Ancak belirlenen alt sınır nedeniyle, hesaplanan rakam ne olursa olsun ödenecek harç bin liradan az olamayacak.

TİCARİ SATIŞLARA İSTİSNA GETİRİLDİ

Yeni düzenleme bireysel alım satımları kapsarken, ticari faaliyetler için istisna öngörüyor. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunan işletmelere yapılan araç satışlarında bu harç uygulanmayacak. Bu adımla kayıtlı ve yetkili ticaretin korunması amaçlanıyor.

İŞTE ÖRNEK HESAPLAMA

Uygulamanın nasıl işleyeceğine dair örnek hesaplamalar da netleşti. Satış bedeli 400 bin lira olan bir araçta hesaplanan harç 800 lira olsa da, alt sınır nedeniyle ödenecek tutar bin lira olacak. Satış bedeli 1 milyon lira olan bir araçta 2 bin lira, 2 milyon 500 bin liralık bir araçta ise 5 bin lira harç ödenecek.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Bakan Tunç açıkladı! Vatandaşın mağdur olduğu konuda bankalar da sorumlu olacak

Vatandaş mağdur olurken bankalar artık "Bize ne" diyemeyecek
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAli :

Hahahahahah. Yerleştirrrrr babaaaa. Aktroller nerede? Buna ne diyecekler çok merak ediyorum. Yatacak yeriniz yok siyasetçiler. Allah bin türlü belanızı versin.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Kasaya bir kanal daha açıldı

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇengelköylü:

2026 A YILINI GEÇİR YILI OLARAK İLAN EDİLSİN VATANDAŞ IN HERYERİ DELİK DEŞİK OLMUŞ VATANDAŞ ARTIK YAŞAMAKTAN BEZMİŞ ÖLMEYİ BEKLİYOR ÖLÜNCEDE HOCA GEÇİRİLEN YERLERİ TIKAYACAK VE VATANDAŞ KURTULACAK

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Ulan milleti silkelemek mi, s.... mi, bir durmadınız be, Allah sizi inşallah en kısa sürede en ağır şekilde cezalandırsın, verdiniz etkiyi, görüyoruz hep birlikte etkiyi,

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa KÜÇÜK 53:

DAHA ZAM YAPACAK NE VARSA ŞİMDİDEN ZAMLARINIZI YAPIN MAAŞLARADA 100%150 ZAM YAPILSIN

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Galatasaray ve Trabzonspor aynı isim için yarışıyor

Aynı isim için yarışıyorlar
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk

İstanbullulara müjde! Yılbaşında 10 yıl sonra bir ilk yaşanabilir
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
'Tuğyan ve Tuğberk bana haber gönderdi' diyen Seda Sayan ilk kez konuştu

'Tuğyan ve Tuğberk bana haber gönderdi' diyen Seda Sayan ilk kez konuştu
title