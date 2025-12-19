İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satış ve devir işlemlerine ilişkin önemli bir değişiklik yürürlüğe giriyor. Resmî Gazete'de yayımlanan 7566 sayılı Kanun kapsamında, araç tescil işlemlerinde satış bedeli üzerinden binde 2 oranında harç alınması kararlaştırıldı. Yeni uygulama yılbaşından itibaren geçerli olacak.

NOTERDE SATIŞ BEDELİ ESAS ALINACAK

Düzenlemeyle birlikte noter huzurunda yapılan araç devir işlemlerinde, beyan edilen satış bedeli üzerinden harç tahsil edilecek. Buna göre hesaplanan harç tutarı satış bedelinin yüzde 0,2'si olacak. Ancak belirlenen alt sınır nedeniyle, hesaplanan rakam ne olursa olsun ödenecek harç bin liradan az olamayacak.

TİCARİ SATIŞLARA İSTİSNA GETİRİLDİ

Yeni düzenleme bireysel alım satımları kapsarken, ticari faaliyetler için istisna öngörüyor. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunan işletmelere yapılan araç satışlarında bu harç uygulanmayacak. Bu adımla kayıtlı ve yetkili ticaretin korunması amaçlanıyor.

İŞTE ÖRNEK HESAPLAMA

Uygulamanın nasıl işleyeceğine dair örnek hesaplamalar da netleşti. Satış bedeli 400 bin lira olan bir araçta hesaplanan harç 800 lira olsa da, alt sınır nedeniyle ödenecek tutar bin lira olacak. Satış bedeli 1 milyon lira olan bir araçta 2 bin lira, 2 milyon 500 bin liralık bir araçta ise 5 bin lira harç ödenecek.