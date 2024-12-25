Üye Girişi
Haberler
Merakla beklenen konuşması başladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor
Erdoğan, SGK'ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz
Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz

İkinci El Araç Piyasasında Yüzde 5 İndirim

İkinci El Araç Piyasasında Yüzde 5 İndirim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, sıfır araçlardaki kampanyaların ikinci el araç piyasasında yüzde 5'lik bir düşüşe yol açtığını belirtti ve araç almanın şimdi tam zamanı olduğunu vurguladı.

Elazığ Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, sıfır araçlardaki kampanyalardan dolayı ikinci el piyasasında da yüzde 5 oranında düşüş yaşandığını belirterek araç almanın tam zamanı olduğunu ifade etti.

Elazığ Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, ikinci el araç piyasası hakkında bilgilendirmede bulundu. Yıldırım, sıfır araçlardaki kampanyalardan dolayı ikinci el araçlarda da indirimlerin yaşanmasıyla birlikte araç piyasasında yüzde 5 oranında indirim olduğunu belirtti. Yıl sonu olduğu için ikinci el araç piyasasında kampanyalar olduğuna değinen Yıldırım, "Bu kampanyalar da ikinci el araç piyasasına yansıdı. İkinci el araçlarda yüzde 5 oranında bir indirim yaşandı. Araç alacaklar yıl sonunda araç almanın tam dönemindeler. Faizlerin biraz yüksek olması yıl içerisinde dalgalanmalara neden oldu. Eylül ayında 5 tane araç satıyorsak k asım ayı itibariyle 10 tane satış yapmaya başladık. Bunun nedeni de sıfır araçlarda kampanya olduğu için ikinci el araçlarda da kampanyaya dönüşüyor. 2025 yılında faizlerin düşmesi, sıfır araçlarda dalgalanmalardan dolayı ikinci elde bir yükseliş bekliyoruz. 2025 yılında faizler düşer, araç kampanyaları kalkarsa galericilerin yılı olabilir. Araç yıl içerisinde 900 bin liraysa yıl sonunda yüzde 5 düşüşle birlikte 850 bin liraya düşüyor. Araç olacak olanlar için bu ay tam zamanıdır" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma
img

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı
img

Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
Yeni asgari ücret belli oldu, tüm kalemler baştan sona değişti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Yeni asgari ücrete Bedri Usta da tepki gösterdi: Kurban olayım rakamı artırın
Yeni asgari ücret Bedri Usta'yı da küplere bindirdi
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Fenerbahçe'nin 1 saniye düşünmeden gönderdiği futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu bile solladı
Fenerbahçe'nin 1 saniye düşünmeden gönderdiği futbolcu Kerem'i solladı

Son Dakika Haberleri

A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu 2025 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 memur zam oranı yüzde kaç olacak? Memur maaş zammı 2025 için belli oldu mu? Günlük GSS primi ne kadar oldu? 2025 GSS primi kaç TL? 25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 25 Aralık Çarşamba Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM | 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.