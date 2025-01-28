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İkinci Ege Kobileri Buluşuyor Zirvesi İzmir'de Düzenlenecek

İkinci Ege Kobileri Buluşuyor Zirvesi İzmir'de Düzenlenecek
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26-27 Şubat 2025 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek 'İkinci Ege Kobileri Buluşuyor Zirvesi', KOBİ'ler ile kadın girişimcileri bir araya getirecek. Etkinlik, iş dünyasında yeni bağlantılar kurmayı ve ticaretin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

İzmir'de düzenlenecek olan 'İkinci Ege Kobileri Buluşuyor Zirvesi', KOBİ'ler ile kadın girişimcileri bir araya getirecek.

Ege Kobi Derneği (EGEKOBİDER), 26-27 Şubat 2025 tarihlerinde İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenleyeceği 'İkinci Ege Kobileri Buluşuyor Zirvesi' için hazırlıklarını sürdürüyor. Zirve, bu yıl bölgedeki KOBİ'ler ile kadın girişimcileri bir araya getirmeyi hedefliyor. Zirveye yerel paydaş olarak katılacak olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İzmir Kadın Girişimciler Kurulu da etkinlikte rol üstlenecek. Ege Kobi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Bilek, yaptığı açıklamada "Kadın girişimciler ve Ege bölgesindeki KOBİ'lerimizi buluşturacağımız bu zirvede iş köprüleri kuracak ve birlikte ticaret yapmanın yollarını arayacağız. Bölgemizdeki tüm kobileri zirvemize davet ediyorum" dedi.

"Harika bir fırsat"

Etkinliğin önemine vurgu yapan TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Deniz Celeb ise, "EGEKOBİ Derneği'nin düzenlediği zirvede yer alacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hem EGEKOBİ'lerinin hem de İzmir'deki kadın girişimci kuruluşlarımızın kendilerini tanıtabileceği ve yeni işbirliklerine imza atabileceği harika bir fırsat olacak. Hepinizi aramızda görmek isteriz" diye konuştu.

İkinci Ege Kobi Buluşuyor Zirvesi, iş dünyasında farkındalık oluşturmak, yeni bağlantılar kurmak ve ticaretin gelişmesine katkı sağlamak için fırsat sunacak. Etkinlikte yer alacak olan katılımcılar, bölgedeki KOBİ'ler ve kadın girişimcilerle önemli temaslar kurabilecek. İki gün boyunca KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu toplantılar ve sunumlar yapılırken sergi alanlarında ise KOBİ'lere yönelik hizmet ve mal üreten markalar ve tedarikçiler yeni KOBİ'lerle buluşacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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