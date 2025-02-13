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İki uluslararası bankadan Türk lirası için dikkat çeken öneri

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Bank of America ve Goldman Sachs Group küreel ticaret savaşlarının etkisiyle ABD dolarında değer kaybı yaşanabileceği yorumunda bulundu. Her iki banka da küresel yatırımcılarına yatırım sepetinde Türk lirasının da olduğu çeşitlendirmeye gitmesi uyarısında bulundu.

ABD'nin öncülüğünde Çin ve Avrupa'nın dahil olduğu küresel ticaret savaşın etkileri günden güne artarken, iki uluslararası bankadan Türk lirası için dikkat çeken öneri geldi. Yatırımcılara TL'nin sepete eklenmesi tavsiyesinde bulunuldu.

DEV BANKALAR TÜRK LİRASI ÖNERDİ

Bank of America (BofA), ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarında ek vergi tarifesinin dolar üzerinde baskı oluşturabileceği yorumuna yer verdi. 2025 yılı için dolarda geri çekilme olabileceği tahminine yer verdi.

Bir diğer küresel banka Goldman Sachs Group da yatırımcılara, küresel savaşın etkisinden daha az etkilenmek için yatırım sepetine Türk lirası başta olmak üzere Nijerya nairası, Mısır poundu ve Kenya şilini eklemelerini önerdi. Bu para birimlerindeki değer fiyatının yerel etkenlerden beslendiği ve bu nedenle küresel ticaret savaşlarından az etkileneceği yorumuna yer verdi.

İki uluslararası bankadan Türk lirası için dikkat çeken öneri
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAGA:

kim dedi bunu? yani kaynak ne ? oturma organın mı?

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Haber Yorumlarımustafa kılıç:

hadi emekliler den başka hükümete saldırmak için bahane bulamayanlar yorumlara... chp nin eyt gazına gelip emeklileri ezdiler kabul ama diğer gelişmeleri görmezler...

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Haber YorumlarıYalcin Yalcin:

Tuzağa düşmeyin algı operasyonudur bu haber.. Türk lirasının dibe vuracağı anlar yaklaşıyor..

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