İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Rekabet Kurulu'nun yürüttüğü Erikli ve Pınar Su hakkındaki soruşturmada idari para cezası verildi.

Ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren söz konusu firmalar, fiyatlamaya yönelik rekabete hassas bilgilerin değişimi yoluyla, kanunun ilgili maddesini ihlal ettiğini belirtti.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Ambalajlı su üretimi ve satışı sektöründe faaliyet gösteren Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ (ERİKLİ)'nin ve Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ (PINAR SU)'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak 21.09.2023 tarihli ve 23-45/850-M(2) sayılı Rekabet Kurulu (Kurul) kararı uyarınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İKİ FİRMAYA TOPLAM 26 MİLYON CEZA KESİLDİ

Kurulun 24.04.2025 tarihli toplantısında, soruşturma tarafı teşebbüsler tarafından geleceğe yönelik satış fiyatları gibi rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiği dolayısıyla iki teşebbüse de idari para cezası uygulanması gerektiğine 25-16/377-175 sayı karar verilmiştir.

Bu kapsamda ERİKLİ'ye 21.106.469,63 TL, PINAR SU'ya ise 4.877.401,33 TL idari para cezası uygulanmıştır.