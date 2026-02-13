Haberler

Ticaret Bakanlığı iki firmayı "sektörel dış ticaret şirketi" olarak belirledi

Ticaret Bakanlığı, Arex Arı Dış Ticaret AŞ ve Etik Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ'ye 'sektörel dış ticaret şirketi' statüsü verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı, Arex Arı Dış Ticaret AŞ ve Etik Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ'ye "sektörel dış ticaret şirketi" statüsü verdi.

Bakanlığın Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar'ı içeren tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Arex Arı Dış Ticaret AŞ ile Etik Dış Ticaret ve Pazarlama AŞ, "sektörel dış ticaret şirketi" statüsüne sahip oldu.

