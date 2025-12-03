İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Eşiyle birlikte ünlü bir fast food zincirine giden bir kadının iki hamburger menüye verdiği ücret dudak uçuklattı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan kadın, "Ekonominin çok kötü olduğunu tam şu an anladım." dedi.
- Bir kadın, bir fast food zincirinde iki hamburger menü için 1130 TL ödedi.
- Kadın, ödediği fiyatı sosyal medyada paylaştı.
Bir kadın, eşiyle birlikte gittiği ünlü bir fast food zincirinde yaşadığı fiyat şokunu sosyal medya hesabından paylaştı.
İKİ HAMBURGERE 1130 TL ÖDEDİ
İki adet hamburger menü için kasada toplam 1130 TL ödeme yaptığını belirten kadın, bu anları telefon kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, ödenen yüksek miktar karşısında duyduğu şaşkınlık ve tepki dikkat çekti.
"EKONOMİNİN KÖTÜ OLDUĞUNU ŞU AN ANLADIM"
Kadın, paylaşımına eklediği notta, "Ekonominin çok kötü olduğunu tam şu an anladım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi