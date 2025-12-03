İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

Bir kadın, eşiyle birlikte gittiği ünlü bir fast food zincirinde yaşadığı fiyat şokunu sosyal medya hesabından paylaştı.

İKİ HAMBURGERE 1130 TL ÖDEDİ

İki adet hamburger menü için kasada toplam 1130 TL ödeme yaptığını belirten kadın, bu anları telefon kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, ödenen yüksek miktar karşısında duyduğu şaşkınlık ve tepki dikkat çekti.

"EKONOMİNİN KÖTÜ OLDUĞUNU ŞU AN ANLADIM"

Kadın, paylaşımına eklediği notta, "Ekonominin çok kötü olduğunu tam şu an anladım" ifadelerini kullandı.