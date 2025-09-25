İİT Borsalar Forumu, Ekonomik İşbirliği için Önemli Bir Platform

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürü Selçuk Koç, "İİT Borsalar Forumu, çok taraflı işbirliği için değerli bir platform görevi görerek, yeni girişimlerin geliştirilmesini ve ekonomik alanda son derece önemli projelerin uygulanmasını sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İİT Borsalar Forumunun 19. toplantısı, Borsa İstanbul ev sahipliğinde çevrim içi düzenlendi. Toplantıya, 19 borsa, 5 takas ve saklama kuruluşu ile 11 sektör kuruluşundan temsilciler katıldı.

Açıklamada açılış oturumundaki konuşmasına yer verilen Koç, borsaların İslami finans ürünlerinin gelişmesini teşvik etmek ve kolaylaştırmak açısından önemli rol oynadığını belirterek, "İİT Borsalar Forumu, çok taraflı işbirliği için değerli bir platform görevi görerek, yeni girişimlerin geliştirilmesini ve ekonomik alanda son derece önemli projelerin uygulanmasını sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergun da "Bu forum hepimizin. Borsalarımız arasında işbirliği artık bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir. Konuşmalarımızın gücü, ortaya koyduğumuz çıktıların etkinliği ve yarın için çizdiğimiz vizyon, hepimizin cesur soruları, farklı bakış açıları ve fikirleriyle çok farklı noktalara çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Toplantıda, ilerleme raporu sunuldu, forumun ana teması olan "İslami sermaye piyasaları için yasal bir çerçeve oluşturmak" başlıklı panel düzenlendi.

Borsa İstanbul Uluslararası İlişkiler Direktörü Mahmut Aydoğmuş tarafından yönetilen panel oturumunda, Uluslararası Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri Derneği, Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği, Uluslararası Takas ve Türev Derneği ile uluslararası hukuk firmaları, İslami yasal çerçeve çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda ayrıca, İİT üye borsaları tarafından 'en iyi uygulamalar' oturumu yapıldı. Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Güzhan Gülay tarafından yönetilen oturumda, Pakistan Borsası Genel Müdürü Farrukh H. Sabzwari, Bakü Borsası Genel Müdürü Ruslan Khalilov, Kazablanka Borsası Genel Müdürü Tarık Senhaji ve Malezya Borsası Kurumsal Strateji Direktörü Aina Zahari'nin katılımıyla İİT borsalarındaki güncel gelişmeler ele alındı.