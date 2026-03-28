Ege Demir ve Demirdışı Metaller Birliğinden ihracatçılara ödül

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, başarı gösteren üyelerini ödüllendirdi. Birlik Başkanı Yalçın Ertan, zorlu piyasa koşullarına rağmen 2025 yılında 2 milyar 591 milyon dolar ihracat hedefini tamamladıklarını vurguladı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ihracatta başarı sağlayan üyelerini ödüllendirdi.

Birlik Başkanı Yalçın Ertan, kentteki bir otelde düzenlenen İhracatın Yıldızları Töreni'ndeki konuşmasında, sektörün ülke ekonomisine değer katmaya devam ettiğini söyledi.

Sektörün tüm koşullara rağmen uyum sağlama yetenekleriyle varlıklarını güçlü şekilde sürdürdüğünü belirten Ertan, "Zorluklara rağmen 2025 yılını, 2 milyar 591 milyon dolar ihracatla tamamladık. Zorlu piyasa koşullarına rağmen üretmeye ve ihracat yapmaya devam ederek sektör olarak dayanıklılığımızı bir kez daha ortaya koyduk." dedi.

Ertan, yakın coğrafyadaki savaşların sektörde maliyetleri artırdığını ve planlama süreçlerini daha hassas hale getirdiğini anlattı.

Konuşmaların ardından en fazla ihracat yapan 29 firmaya 5 kategoride 36 ödül verildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
