İzmir'de "EİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi

İzmir'de düzenlenen 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Türk üretecilerinin 2025'te 273 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağını ve sektörel büyümenin önemini vurguladı. Törende 51 firmaya ödül verildi.

İzmir'de Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, kentteki bir otelde düzenlenen törende, tüm zorluklara rağmen Türk üreticisinin 2025'te 273 milyar dolar ihracata imza attığını ve ihracatını yüzde 4,5 artırdığını anımsattı.

Türkiye'yi orta vadede dünyanın en büyük 10 ihracatçı ülkesi arasına taşıyabilmek için çift haneli büyüme gerektiğini vurgulayan Gültepe, bu büyümenin tüm sektörlere yayılması gerektiğini söyledi.

Gültepe, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bulunduğu coğrafyada ekonomik ve ticari açıdan daha güçlü bir konumda yer alması gerektiğini anlattı.

Gücün üretim ve ihracattan geldiğini ifade eden Gültepe, "Enflasyonun artış oranı ile özellikle döviz kurunun artış oranı artık paralel gitmeli. Sanayici şimdiye kadar bayağı yük çekti. Yüksek faiz ve düşük kur ortamında üretimi artırmak çok kolay değil. Amacımız hep beraber Türkiye'nin üretimde büyümesini artırmak. Türkiye'nin büyümesi yüzde 4 ise, bunun yüzde 2'si mutlak suretle üretim ve net ihracattan gelmeli. Bizim mücadelemiz bu." dedi.

Gültepe, TİM olarak önemli çalışmalara imza attıklarını da sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da küresel ekonomide belirsizliklerin, ticaret savaşlarının olduğu bir dönemin yaşandığı, bu gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirtti.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise törende 51 firmaya ödül takdim ettiklerini, ödül alan firmaların yıllık bazda 7 milyar dolar ihracat yaptığını kaydetti.

Konuşmaların ardından firmalara ödülleri verildi.

