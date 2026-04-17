TİCARET Bakanlığı, dahilde işleme rejimini kullanan ihracatçılara ek süre imkanı tanıyan düzenlemenin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde ortaya çıkan geniş çaplı jeopolitik gerilimlerin bölgesel güvenlik risklerini artırdığı belirtilerek, "Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle tedarik zincirlerinde meydana gelen kırılmalar ve hammadde temin sürelerinin öngörülemez şekilde uzaması, enerji piyasaları ile uluslararası deniz taşımacılığı üzerinde önemli etkiler doğurmuştur. Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren, 'Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' ile firmalarımıza ihracat taahhütlerini gerçekleştirebilmelerini teminen ek süre imkanı getirilmiştir. Dahilde işleme rejiminden faydalanan ve ihracat taahhütlerini yerine getirmekte güçlük yaşayan firmalara verilecek ek süre, bahse konu menfi etkilerden ihracatçılarımızın asgari düzeyde etkilenmesine katkı sağlayacaktır" denildi.

