Haberler

İhracatçılara Ek Süre İmkanı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kullanan ihracatçı firmalara ek süre tanıdı. Yeni tebliğe göre, belirli koşulları sağlayan firmalar, ihracat taahhütlerini yerine getirebilmeleri için ek süre talep edebilecekler.

Dahilde işleme rejimi kullanan ihracatçı firmalara gerekli koşulları sağlamaları durumunda ek süre tanınacak.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle dahilde işleme rejimi kullanan ihracatçı firmalara, ihracat taahhütlerini yerine getirebilmelerini teminen ek süre imkanı tanındı.

Buna göre, 1 Ocak 2022'den bugüne kadar düzenlenmiş, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış bazı dahilde işleme izinlerine, 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla 3 ayı geçmemek üzere izin süresinin yarısı kadar ilave süre verilebilecek.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'uydu! Furkan Kızılay'ın yeni mesleği şaşırttı

Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'uydu! Yeni mesleği şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarını delirten görüntü

Galatasaray taraftarını delirten görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.