İhracatçılara Ek Süre İmkanı

Dahilde işleme rejimi kullanan ihracatçı firmalara gerekli koşulları sağlamaları durumunda ek süre tanınacak.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle dahilde işleme rejimi kullanan ihracatçı firmalara, ihracat taahhütlerini yerine getirebilmelerini teminen ek süre imkanı tanındı.

Buna göre, 1 Ocak 2022'den bugüne kadar düzenlenmiş, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış bazı dahilde işleme izinlerine, 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla 3 ayı geçmemek üzere izin süresinin yarısı kadar ilave süre verilebilecek.