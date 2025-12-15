İhracat beyannamesi düzeltme işlemlerine yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, ihracat beyannamesi düzeltme işlemlerini hızlandıran yeni uygulamanın hayata geçtiğini duyurdu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 1000 rejim kodlu ihracat beyannamelerinde beyan sahipleri, ofislerinden veya veri giriş salonlarından beyanname veri alanlarını güncelleyebileceği bildirildi.

Pilot uygulamaya 9 Aralık tarihiyle geçiş yapıldığı belirtilen açıklamada, "Ankara ve Esenboğa Gümrük Müdürlüklerinde hayata geçirdiğimiz düzenleme kapsamında işlemler etkin bir şekilde operasyonel olarak başarıyla yürütülmeye başlanılmış olup söz konusu düzenleme ile ihracat beyannamelerindeki düzeltme işlemleri artık çok daha hızlı ve kolay gerçekleştirilebilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Uygulamanın ilerleyen süreçte tüm gümrük idarelerinde yaygınlaşacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki süreçte tüm gümrük idarelerimizde uygulamanın yaygınlaştırılması sağlanacaktır. İhracat Beyannamesi düzeltme işlemlerinde yaptığımız bu yenilik ihracatçılarımızın ve personelimizin operasyonel yükünü büyük ölçüde hafifleterek ihracat süreçlerinin çok daha hızlı ve etkin ilerlemesini sağlayacaktır.