İhracat Akademisi E-İhracat Eğitim Programı başladı

Ticaret Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilen İhracat Akademisi E-İhracat Eğitim Programı, Ankara'da yoğun katılımla başladı. Programda, e-ihracat süreçleri hakkında katılımcılara 64 saatlik eğitim verilecek.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde, Yükseköğretim Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilen İhracat Akademisi, yeni nesil ihracat vizyonumuza yön vermeye devam ediyor. Bu vizyonun en önemli adımlarından biri olan İhracat Akademisi E-İhracat Eğitim Programı, Ticaret Bakanlığımız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB ETÜ iş birliğinde Ankara'da yoğun katılımla başladı. 64 saatlik kapsamlı eğitim sürecinde; e-ihracatta hedef pazar belirleme, dijital pazarlama ve ödeme altyapıları, lojistik ve gümrükleme süreçleri, e-ihracat destekleri gibi önemli başlıklar, alanında uzman isimler tarafından katılımcılarla paylaşılacak" denildi. Açıklamada ayrıca "Kamu, özel sektör ve akademiyi bir araya getiren bu program; e-ihracat alanında uzmanlaşmak, küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmak ve markalarını dünyaya taşımak isteyen girişimcilerimiz için güçlü bir gelişim imkanı sunuyor. 'Türkiye Yüzyılı'nda ihracatımızı dijitalleşmeyle güçlendirmeye, girişimcilerimizi küresel pazarlara hazırlamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
