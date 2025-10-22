Haberler

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü, 2025-2028 yıllarını kapsayan maaş promosyon ihalesinin sonuçlandığını açıkladı. Buna göre, Emniyet mensuplarına kişi başı 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin 2025-2028 yıllarını kapsayan maaş ve ücret ödemeleri için yapılan banka promosyon ihalesinin sonuçlandığını duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA DEVREYE GİRDİ, BANKALAR TEKLİFLERİNİ GÜNCELLEDİ

EGM'nin açıklamasına göre, 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklif Türkiye İş Bankası A.Ş.'den geldi. Başlangıçta Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90 bin TL, Türkiye İş Bankası 88 bin 500 TL teklif verirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talebiyle iki banka da tekliflerini güncelledi. Sonuçta Türkiye İş Bankası teklifi, ihale komisyonu tarafından en yüksek teklif olarak kabul edildi.

KİŞİ BAŞI 100 BİN TL PROMOSYON ÖDENECEK

Buna göre, Emniyet teşkilatı mensuplarına kişi başı 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. EGM, ihaleye katılan tüm bankalara teşekkür ederek, ödemenin personele hayırlı olmasını diledi.

EGM'den yapılan açıklama şu şekilde;

Yorumlar (1)

Sktgdn:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
