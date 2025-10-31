Haberler

İGSAŞ, Bayi Operasyonlarını Kolaylaştıran 'İGSAŞ Connect' Uygulamasını Tanıttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Gübre Sanayii AŞ, bayi operasyon süreçlerini dijitalleştirmek ve müşteri deneyimini artırmak için 'İGSAŞ Connect' mobil uygulamasını hizmete sundu. Uygulama, siparişten sevkiyata tüm süreçleri tek platformda yönetmeyi mümkün kılıyor.

Yıldızlar Yatırım Holding iştiraki olan gübre sektörü şirketlerinden İstanbul Gübre Sanayii AŞ (İGSAŞ), bayi operasyon süreçlerinde verimliliği artırmak ve dijital müşteri deneyimini güçlendirmek amacıyla "İGSAŞ Connect" mobil uygulamasını devreye aldı.

İGSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bayilerin siparişten sevkiyata, ödemeden kampanya takibine kadar tüm iş süreçlerini dijitalleştiren uygulama, söz konusu süreçlerin tek bir platform üzerinden yönetilmesini sağlıyor.

İGSAŞ Connect ile bayiler yer ve zaman fark etmeksizin tek tuşla sipariş oluşturabiliyor, faturalarına hızlıca erişip ödemelerini kolayca yapabiliyor ayrıca tüm kampanya, bildirim ve duyuruları uygulama üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

Uygulama, manuel süreçleri ortadan kaldırarak operasyonel verimlilik sağlarken, anlık finansal risk takibi, dijital sözleşme süreçleri ve kişiselleştirilmiş bildirimlerle bayi deneyimine katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, dijitalleşmeyi teknolojik bir gereklilik olmasının yanı sıra bayi ve müşteri deneyimini güçlendiren stratejik bir yatırım alanı olarak gördüklerini belirtti.

Ünal, İGSAŞ Connect ile iş ortaklarının tüm operasyonlarını daha şeffaf, hızlı ve erişilebilir hale getirdiklerini vurgulayarak, "Bu uygulamayla sadece operasyonel verimliliği değil, paydaşlarımızla kurduğumuz işbirliğini de yeniden tanımlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bayi ve müşteri deneyimini güçlendiren yenilikçi yatırımlar yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hızlı ve doğru çözümler geliştirebiliyoruz"

İGSAŞ Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Ertuğrul Aktaş da müşteri deneyimini sürekli iyileştirmek için veriye dayalı ve çevik çözümler geliştirdiklerini kaydetti.

İGSAŞ Connect'in bu çalışmaların somut bir sonucu olarak doğduğuna dikkati çeken Aktaş, uygulama sayesinde bayi operasyonlarını dijital ortama taşıyarak hem etkileşimi hem de erişilebilirliği güçlendirdiklerini anlattı.

Aktaş, ayrıca "Salesforce" entegrasyonu sayesinde bayilerin tüm işlemlerini ve geri bildirimlerini müşteri kartlarına eş zamanlı olarak işlediklerini belirterek, "Bu sistem, geçmiş verileri aktivite bazında kayıt altına almamızı ve müşteri ihtiyaçlarını daha doğru analiz etmemizi sağlıyor. Böylece müşteri ihtiyaçlarına yönelik daha hızlı ve doğru çözümler geliştirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.