İGSAŞ, Bayi Operasyonlarını Kolaylaştıran 'İGSAŞ Connect' Uygulamasını Tanıttı

Yıldızlar Yatırım Holding iştiraki olan gübre sektörü şirketlerinden İstanbul Gübre Sanayii AŞ (İGSAŞ), bayi operasyon süreçlerinde verimliliği artırmak ve dijital müşteri deneyimini güçlendirmek amacıyla "İGSAŞ Connect" mobil uygulamasını devreye aldı.

İGSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bayilerin siparişten sevkiyata, ödemeden kampanya takibine kadar tüm iş süreçlerini dijitalleştiren uygulama, söz konusu süreçlerin tek bir platform üzerinden yönetilmesini sağlıyor.

İGSAŞ Connect ile bayiler yer ve zaman fark etmeksizin tek tuşla sipariş oluşturabiliyor, faturalarına hızlıca erişip ödemelerini kolayca yapabiliyor ayrıca tüm kampanya, bildirim ve duyuruları uygulama üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

Uygulama, manuel süreçleri ortadan kaldırarak operasyonel verimlilik sağlarken, anlık finansal risk takibi, dijital sözleşme süreçleri ve kişiselleştirilmiş bildirimlerle bayi deneyimine katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, dijitalleşmeyi teknolojik bir gereklilik olmasının yanı sıra bayi ve müşteri deneyimini güçlendiren stratejik bir yatırım alanı olarak gördüklerini belirtti.

Ünal, İGSAŞ Connect ile iş ortaklarının tüm operasyonlarını daha şeffaf, hızlı ve erişilebilir hale getirdiklerini vurgulayarak, "Bu uygulamayla sadece operasyonel verimliliği değil, paydaşlarımızla kurduğumuz işbirliğini de yeniden tanımlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bayi ve müşteri deneyimini güçlendiren yenilikçi yatırımlar yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hızlı ve doğru çözümler geliştirebiliyoruz"

İGSAŞ Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Ertuğrul Aktaş da müşteri deneyimini sürekli iyileştirmek için veriye dayalı ve çevik çözümler geliştirdiklerini kaydetti.

İGSAŞ Connect'in bu çalışmaların somut bir sonucu olarak doğduğuna dikkati çeken Aktaş, uygulama sayesinde bayi operasyonlarını dijital ortama taşıyarak hem etkileşimi hem de erişilebilirliği güçlendirdiklerini anlattı.

Aktaş, ayrıca "Salesforce" entegrasyonu sayesinde bayilerin tüm işlemlerini ve geri bildirimlerini müşteri kartlarına eş zamanlı olarak işlediklerini belirterek, "Bu sistem, geçmiş verileri aktivite bazında kayıt altına almamızı ve müşteri ihtiyaçlarını daha doğru analiz etmemizi sağlıyor. Böylece müşteri ihtiyaçlarına yönelik daha hızlı ve doğru çözümler geliştirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.