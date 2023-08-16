Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde çiftçiler sulama sıkıntısı yaşıyor

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde çiftçiler kuraklık ve suyun toprak kanallarda kaybolması nedeniyle sulamada sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Tuzluca'da ekili ve ot biçilen yaklaşık 7 bin dönüm alanın, yaşanan sulama sıkıntısından dolayı kurama tehlikesiyle karşı karşıya geldiği ifade edildi. İlçede meyve ağaçları ile hayvan yemi olarak kullanan yonca ve yemlik bitkilerin kurumaya başladığı kaydedildi. İlçede su sıkıntısının olmadığını, sadece suyun doğru ve verimli bir şekilde taşınamadığını belirten çiftçiler, yetkililerden yardım istedi.

"Bir gölet veya kanal istiyoruz"

İlçeye sulama için gölet yapılmasını talep eden çiftçi Yavuz Gümüştekin, "6 ile 7. aya kadar sularımız bize geliyor. Yağmur yağdığından dolayı bize geliyor. 8. ayda kuraklık olduğu zaman suyumuzu göremiyoruz. Ekin alanı çok olduğu için, misal önceden buğday ve arpa ekildiği zaman sıkıntı çekilmiyordu, şu an herkes yonca yapmış, bundan dolayı yerlerimiz için su sıkıntısını çok yaşıyoruz" dedi.

Bölgeye bir gölet istediklerini ifade eden Gümüştekin, "20 gün gelebilecek suyu istiyoruz. Bize 8. ayın 20'sine kadar su gelse yeter. Çözüm olarak devletimizden bir gölet veya kanal istiyoruz. Sularımız bize geliyor, oradan buraya toprak kanal olduğu için kayboluyor" ifadelerini kullandı.

Gökhan Mamak, bölgede ekinlerin kuruduğunu söyleyerek, "Suyumuz çoktur, kanallarımızın hepsi toprak kanal olduğu için suyumuzun hepsi boşa gidiyor. Gördüğünüz gibi ağaçlarımız, ekinlerimiz hepsi kurumuş. Hepimiz çiftçilik ile uğraşıyoruz, başka mesleğimiz de yok. Şu an su sorunun çözünebilmesi için Tuzluca'ya bir baraj ya da bir gölet yapılması çok iyi olur" dedi.

"Yüzde 90 bahçe kurudu"

Tuzluca Çiftçi Koruma Malları Başkanı Yunus Gümüştekin, bahçelerin yüzde 90'ının kuruduğunu, bir gölet yada baraj olmadığı için sıkıntı çektiklerini anlatarak, "Tuzluca'nın yüzde 99'u çiftçi, çiftçilikle geçimimizi yapıyoruz. İşte burası bizim bahçemiz, arazimiz hepsi yandı gitti. Şu an çiftçimiz zor durumda. Hele ben daha çok kötüyüm çünkü herkes bana telefon açıyor, yüz yüze görüşüyoruz. Şu an suyumuz olmadığı için çok zor durumdayız, sıkıntılar yaşıyoruz. Bir kargaşa da çıkabilir çünkü su yok. Benim 16 kilometre kanalım var, boydan boya kanalımın yüzde 90'ı tahrip olmuş, suyumuz gelmiyor. Suyumuz kışın boşa gidiyor, biz yazın sudan faydalanamıyoruz. 8 ay boyunca suyumuz Aras Nehrine boşuna gidiyor" diye konuştu. - IĞDIR