Üye Girişi
Haberler

Iğdır'da Yüzde 50 Hibe ile Süt Sağım Makineleri Dağıtıldı

Iğdır'da Yüzde 50 Hibe ile Süt Sağım Makineleri Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da süt sığırcılığı yapan yetiştiricilere, süt sağlığını korumak ve iş gücünü azaltmak amacıyla proje kapsamında yüzde 50 hibeyle süt sağım makinesi dağıtımı gerçekleştirildi. Toplam bütçesi 1 milyon 17 bin 500 TL olan projede 55 adet süt sağım makinesi dağıtıldı.

Iğdır'da verimli ve sağlıklı süt üretimi için yetiştiricilere yüzde 50 hibeyle süt sağım makinesi dağıtıldı.

Iğdır'da süt sığırcılığı yapan yetiştiricilere, süt sağlığını korumak ve iş gücünü azaltmak amacıyla proje kapsamında alınması planlanan 55 adet süt sağım makinesinin alımı gerçekleştirilerek dağıtım yapıldı. Iğdır İl Tarım Müdürlüğünün gerçekleştirdiği projede, 2024 yılı içerisinde süt sağım makineleri; TÜRK-VET sistemine kayıtlı süt sığırcılığı yapan ve sağmal 2-25 büyükbaş hayvan sayısına sahip işletmelerin kullanımlarına sunulmak üzere, İl Özel İdare katkılı yüzde 50 ve çiftçi katkılı yüzde 50 olmak üzere makinelerin alımı gerçekleştirildi. Projenin toplam bütçesi 1 milyon 17 bin 500 TL olup, bunun 508 bin 750 TL'si İl Özel İdare tarafından, 508 bin 750 TL'si ise çiftçiler tarafından karşılandı.

Projede bir konuşma yapan Iğdır Valisi Ercan Turan, "Verimin artması için elimizden geleni yapacağız. Süt sığırcılığını önemsiyoruz. İlimizde çeşitli mandıralar var. Eksik kapasite ile çalışıyorlar. Yüzde 30, yüzde 40 kapasite ile çalışıyorlar. Bu mandıraların yüzde yüz kapasite ile çalışmasını istiyoruz. Bunların hepsi milli bir servettir. Yem bitkileri konusunda da Iğdır şanslı bir ildir. Üretim motivasyonu yüksek bir ildeyiz" dedi.

Süt sığırcılığı yapan çiftçilerden Nurcan Kalem, "Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bir destek verdiler. Bu makine çift sağım olduğu için bize daha çok kolaylık sağlıyor. Hiç olmasa çift sağım yapabileceğiz. Zaman konusunda daha iyi geliyor bize. El ile sağım yapıldığı zaman çok zaman alıyordu" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

 CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanları için sessizliğini bozdu

 Vergi yüzsüzleri açıklandı! 36 bin 806 kişi, 915 milyar TL borç

İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü

Önce çerezini yedi, sonra arkasında oturan husumetlisine kurşun yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelin Evi kim kazandı? 1 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? MasterChef Nigar'ın sağlık durumu ne? Nigar Akyıldız kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 1 Kasım Yalı Çapkını dizisi 81. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! MARATON KOŞUSU NE ZAMAN? İstanbul Maraton koşusu saat kaçta, nerede? MasterChef Tarhana çorbası tarifi! Tarhana çorbası nasıl yapılır, malzemeler neler? Pazar günü hangi yollar kapalı? (Maraton halk koşusu) Clandras Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Clandras Köprüsü ile Uşak arası kaç km? Esenyurt'a gitmeyen belediye başkanları kim? (CHP Belediye Başkanları) Özkan Yalım kimdir? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kaç yaşında ve nereli? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 1 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.