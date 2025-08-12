Iğdır'da Sıcaklarda Meyve Kurutma Geleneği

Iğdır'da Sıcaklarda Meyve Kurutma Geleneği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdırlı vatandaşlar, bahçelerinden topladıkları erik, elma ve kayısıları 40 dereceyi bulan sıcaklarda kurutarak pazarda satış yapıyor ve aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Iğdır'da vatandaşlar, bahçelerinden topladıkları erik, elma ve kayısıları 40 dereceyi bulan sıcaklarda güneşte kurutup pazarlarda satarak gelir elde ediyor.

Iğdır'da vatandaşlar, bahçelerinde yetişen erik ve elmaları toplayarak kış hazırlıklarına başladı. Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı günlerde hummalı bir çalışma yürüten üreticiler, topladıkları meyveleri yıkadıktan sonra geleneksel yöntemlerle güneşte kurutuyor. Doğal kurutma yöntemiyle elde edilen erik ve elmalar, hem kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor hem de pazarlarda satılarak aile bütçesine katkı sağlanıyor. Vatandaşlar, sıcak havaya rağmen geleneksel yöntemleri yaşatarak sağlıklı ve katkısız ürün üretmek için çabalıyor.

Iğdır'da yaşayan Muhammed Yay, ailesiyle birlikte kendi bahçelerinde yetişen erik ve elmaları toplayarak kurutuyor, ardından pazarda satarak evinin geçimini sağlıyor. Yaz mevsimi boyunca bahçelerinde hummalı bir çalışma yürüten Yay; "Ailem ile bahçemizde elma, erik ve kayısı topluyoruz. Önce bunları toplayıp yıkıyoruz. Daha sonra da dilimleyip Iğdır sıcağında güneşte kurutuyoruz. Bunları da pazarda satıp geçimimizi saplıyoruz" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu

Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti

2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.