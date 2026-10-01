Iğdır’da sertifikalı buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi

Iğdır'da tarımsal üretimin geliştirilmesi ve sertifikalı buğday çeşitliliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 40 ton sertifikalı buğday tohumu, 160 üreticiyle buluşturuldu.

Iğdır'da sertifikalı buğday çeşitliliğinin artırılması amacıyla hazırlanan " Iğdır'da Sertifikalı Buğday Çeşitliliğinin Artırılması Projesi" kapsamında sertifikalı buğday tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi. Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ana Hizmet Binası bahçesinde düzenlenen törene Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, üreticiler ve davetliler katıldı. Proje kapsamında toplam 40 ton sertifikalı buğday tohumunun 160 üreticiye ulaştırılacağı belirtildi. Tohum dağıtımında kadın, genç, engelli, şehit yakını ve gazi yakını üreticilere öncelik verilerek, tarımsal desteğin sosyal açıdan da kapsayıcı hale getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Törende konuşan Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, projenin amacı ve uygulanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tingiş konuşmasında, "Bu proje ile 40 ton sertifikalı buğday tohumunu 160 üreticimizle buluşturacağız. Tohum dağıtımında kadın, genç, engelli, şehit yakını ve gazi yakını üreticilere öncelik vererek, üretimin yanı sıra sosyal açıdan kapsayıcı bir destek mekanizması oluşturmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında kullanılacak buğday çeşidi, daha önce ilimizde gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmalarında sulu şartlarda yüksek verim ve kalite potansiyeli göstermiştir. Elde edilen bu sonuçların üreticilerimize aktarılması ve söz konusu çeşidin ilimizde yaygınlaştırılması, verimli ve kaliteli buğday üretiminin artırılması açısından önem taşımaktadır. Aynı zamanda projemiz, üretim planlaması doğrultusunda ilimizin öncelikli ürünlerinden biri olan buğdayın ekim alanlarının artırılmasına katkı sağlayacaktır. Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte üreticilerimizin daha yüksek verim elde etmelerine ve üretimde kaliteyi artırmalarına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu proje sayesinde, hem tarımsal üretimin verim ve kalitesinin artırılmasına hem de sosyal açıdan kapsayıcı bir destek mekanizmasının güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı