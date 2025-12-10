Ağrı Dağı çevresindeki otlaklarda morkaraman ırkı damızlık koyun yetiştiriliyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Iğdır'daki işletmede yetiştirilen morkaraman ırkı koyunların sayısının şubat ayındaki doğumlarla 15 bini aşması bekleniyor.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan TİGEM Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğünün Ağrı Dağı çevresindeki çiftliklerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen projeyle yaklaşık 9 bin 500 morkaraman ırkı koyun besleniyor.

Bölgedeki doğal bitki örtüsü ve TİGEM tarafından üretilen yemlerle beslenen koyunların yöredeki üreticilere damızlık olarak dağıtılması planlanıyor.

Şubat ayındaki doğumlarla işletmedeki morkaraman koyunu sayısının 15 binin üstüne çıkması bekleniyor.

TİGEM Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürü Yusuf Yılmaz, AA muhabirine, çiftliklerinde üretilen koyunların son derece ilgi gördüğünü söyledi.

187 bin dekarlık alanda büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirdiklerini belirten Yılmaz, "Şu an yaklaşık 9 bin 500 koyun varlığımız var. Bunun 6 bini ana ve gebe. Şubat ayında doğumlarımız olacak nasip olursa." dedi.

"Bölgedeki üreticilere damızlık olarak dağıtıyoruz"

Dünyaya gelecek kuzularla küçükbaş sayılarında ciddi artış sağlanacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Her yıl o şekilde planlama yapıyoruz. 6-6 bin 500 civarında bir kuzu doğum bekliyoruz. Bölge daha çok morkaraman tercih ettiği için sadece TİGEM'in bu işletmesinde morkaraman var. Diğer işletmelerde farklı ırklarla çalışıyoruz ama burada sadece morkaraman ile çalışıyoruz. Üreticilere damızlık dağıtmak için bu işi yapıyoruz. Talep eden bölgedeki üreticilere damızlık olarak dağıtıyoruz."