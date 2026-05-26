Iğdır'da kurban pazarlıkları sürüyor: Vatandaş küçükbaşa yöneldi

Kurban Bayramı'na bir gün kala Iğdır'daki hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor. Büyükbaş hayvan fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar daha çok küçükbaş kurbanlıklara yönelirken, satıcılarla alıcılar arasındaki pazarlıklar da sürüyor.

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala Iğdır Hayvan Pazarı'nda hareketlilik arttı. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlık almak için satıcılarla sıkı pazarlık yaptı. Bu yıl büyükbaş hayvan fiyatlarının geçen yıllara göre daha yüksek olduğunu belirten vatandaşlar, maliyet nedeniyle küçükbaş hayvanlara yöneldiklerini ifade etti. Pazarda özellikle koyun ve keçilere yoğun ilgi olduğu gözlendi. Pazarda zaman zaman uzun pazarlıklar yaşanırken, vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık bulabilmek için farklı besicilerin hayvanlarını incelemeye devam etti. Hayvan pazarında canlı 1 ton 100 kilo gelen Paşa isimli tosuna 380 bin lira isteyen besici Ahmet Payan, "Bu tosun yaklaşık 1 ton 100 kilo geliyor. Batıda bu hayvanın fiyatı 600-700 bin lirayı buluyor. Biz burada 380 bin lira istiyoruz. Vatandaş da uygun olduğu için daha çok burayı tercih ediyor" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
