Iğdır'da Yüzyılın Konut Projesi Kapsamında bin 200 konutun hak sahipleri belirlendi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Iğdır'da inşa edilecek bin 200 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen kura programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa yetkililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kura çekimi, noter huzurunda yapılırken asil ve yedek listeler tespit edildi.

TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk yaptığı konuşmada; "Toplu Konut İdaresi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Bakanımız koordinasyonunda cennet vatanımızın her köşesinde yüz binlerce projeyi hayata geçirdik. Temeller attık, açılışlar yaptık, dev eserler ürettik. Geçmişle geleceği yeşil ile yapıyı insan ile şehri bütünleştiren konutlar ve sosyal donatılar ürettik. Tarihin en büyük kentsel dönüşüm projelerini başlattık. Şehirlerimize bahçe kültürünü ihya edecek yüzlerce millet bahçesi kazandırdık. Bildiğiniz gibi deprem bölgesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 455 bin konutun kura çekimi ve teslimini gerçekleştirdik. Yeni üreteceğimiz konutlar yatay mimariye uygun, kaliteli, depremlere karşı güvenli, mahalle kültürünün tüm güzelliklerini yaşatacak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak olacaktır" dedi. - IĞDIR