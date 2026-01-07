Haberler

Iğdır'da Yüzyılın Konut Projesi Kapsamında bin 200 konutun hak sahipleri belirlendi

Iğdır'da Yüzyılın Konut Projesi Kapsamında bin 200 konutun hak sahipleri belirlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde Iğdır'da inşa edilecek bin 200 konutun hak sahipleri, noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi. Kura programı yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Iğdır'da inşa edilecek bin 200 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen kura programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa yetkililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kura çekimi, noter huzurunda yapılırken asil ve yedek listeler tespit edildi.

TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk yaptığı konuşmada; "Toplu Konut İdaresi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Bakanımız koordinasyonunda cennet vatanımızın her köşesinde yüz binlerce projeyi hayata geçirdik. Temeller attık, açılışlar yaptık, dev eserler ürettik. Geçmişle geleceği yeşil ile yapıyı insan ile şehri bütünleştiren konutlar ve sosyal donatılar ürettik. Tarihin en büyük kentsel dönüşüm projelerini başlattık. Şehirlerimize bahçe kültürünü ihya edecek yüzlerce millet bahçesi kazandırdık. Bildiğiniz gibi deprem bölgesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 455 bin konutun kura çekimi ve teslimini gerçekleştirdik. Yeni üreteceğimiz konutlar yatay mimariye uygun, kaliteli, depremlere karşı güvenli, mahalle kültürünün tüm güzelliklerini yaşatacak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak olacaktır" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Uyarı sonrası mahalleler boşalıyor
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia

Cuma çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı

Sokakta bebekli kadına ve çocuğa dehşeti yaşattı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum

Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

5 adet domatese ödediği para üzerinden emekli zammına isyan etti