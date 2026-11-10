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IEA Başkanı Birol, Türkiye'nin elektrifikasyon vurgusunu COP31'de memnuniyetle karşıladı

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IEA Başkanı Fatih Birol, Antalya'daki COP31 Enerji Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin enerji yol haritasındaki elektrifikasyon vurgusunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Türk tarafına teşekkür etti. Birol, üç diyalog toplantısının uzlaşıya katkı sunduğunu söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Türkiye'nin enerji sektörüne yönelik yeni yol haritasında elektrifikasyona güçlü vurgu yapılmasının memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Bu yaklaşım dolayısıyla Türk tarafına teşekkür ediyoruz." dedi.

Birol, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında gerçekleştirilen, "Cop31 Türkiye - IEA Enerji Bakanları Toplantısı: Değişen Küresel Ortamda Enerji Dönüşümünün Tasarlanması" toplantısında konuştu.

Başkan Birol COP31 kapsamında düzenlenen üst düzey diyalog toplantılarının ülkelerin birbirini daha iyi anlamasına ve ortak uzlaşı alanlarının geliştirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

COP31'in son aşamalarına yaklaşılırken ülkeler arasındaki diyaloğun öneminin arttığını vurgulayan Birol, "Bu kapsamda üç kez üst düzey diyalog toplantısı düzenledik. Söz konusu toplantılar oldukça başarılı geçti ve birçok konuda uzlaşı sağlanmasına yardımcı oldu." diye konuştu.

Birol, bu sürecin COP31'in eş başkanlığını yürüten Türkiye ve Avustralya'nın çalışmalarına da katkı sunduğunun altını çizerek, toplantıların bakanlar ve ülkeler arasında karşılıklı anlayışın geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu dile getirdi.

Birol, Türkiye ile Avustralya'nın elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'te yüzde 35 çıkarma hedefine dikkati çekerek, "Türkiye'nin enerji sektörüne yönelik yeni yol haritasında elektrifikasyona güçlü vurgu yapılmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yaklaşım dolayısıyla Türk tarafına teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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