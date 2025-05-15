İDSO, 19 Mayıs Konseri ile Sanatseverlerle Buluşuyor

DenizBank'ın desteklediği "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO)", İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sanatseverlerle buluşacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, konser, yarın gerçekleştirilecek.

Şef Murat Cem Orhan yönetiminde yapılacak "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri"nde gecenin solistleri flütte Ayben Sever ve Aygül Yeniev, kemanda Nil İpek Şabi ve Yağmur Tuna, piyanoda Efe Şen ile fagotta Selin Akin olacak.

Solistler, orkestra eşliğinde, özellikle 19'uncu yüzyılda farklı türlerde eserler vermiş bestecilerin yapıtlarından bir seçki eşliğinde müzikseverlerin karşısına çıkacak.