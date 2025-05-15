İDSO, 19 Mayıs Konseri ile Sanatseverlerle Buluşuyor

İDSO, 19 Mayıs Konseri ile Sanatseverlerle Buluşuyor
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DenizBank'ın desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek. Şef Murat Cem Orhan yönetiminde gerçekleştirilecek konserde, çeşitli solistler 19. yüzyıl bestecilerinin eserlerini seslendirecek.

DenizBank'ın desteklediği "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO)", İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sanatseverlerle buluşacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, konser, yarın gerçekleştirilecek.

Şef Murat Cem Orhan yönetiminde yapılacak "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri"nde gecenin solistleri flütte Ayben Sever ve Aygül Yeniev, kemanda Nil İpek Şabi ve Yağmur Tuna, piyanoda Efe Şen ile fagotta Selin Akin olacak.

Solistler, orkestra eşliğinde, özellikle 19'uncu yüzyılda farklı türlerde eserler vermiş bestecilerin yapıtlarından bir seçki eşliğinde müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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