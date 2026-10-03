İdris Alan, Elazığ TSO başkanlığına yeniden seçildi, 19 komitenin 18'ini kazandı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ( Elazığ TSO) seçimlerinde İdris Alan yeniden başkan seçildi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki organ ve meslek komitesi seçimleri, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde yer alan Koç İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Sabah saat 09.00 itibarıyla kurulan sandıklarda üyeler, oda bünyesinde faaliyet gösteren 19 farklı meslek komitesini belirlemek amacıyla oylarını vermeye başladı. Emniyet güçleri ve İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yürütülen oy kullanma süreci saat 17.00'de tamamlanarak sandıklar kapandı. Oda meclisi ve yönetimini belirleyecek seçimde İdris Alan, Ahmet Ballıca ve Nurullah Öner liderliğindeki üç farklı liste yarıştı. İlçe Seçim Kurulu yetkilileri tarafından yapılan oy sayımının ardından, meslek gruplarının çoğunluğunda üstünlük sağlayan mevcut başkan İdris Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

"19 gurubun 18'ini aldık"

Seçim alanında sandıklar açılırken ve sonuçlar netleşirken açıklamalarda bulunan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, "Sadece 5. grubu iki oyla kaybettik. Geçen dönemde de 5. grubu yine 2 oyla kaybetmiştik, nasip değilmiş, yapacak bir şey yok. 19 odanın 18'ini aldık. Elazığ'a yakışır bir seçim oldu. Bundan önce televizyon ekranlarında birbirimizi eleştirmiş, birbirimize kızmış olabiliriz ama bugün gerçekten de bu okulun bahçesinde Elazığ'a ve Elazığ iş dünyasına yakışan bir atmosfer vardı. Herkes birbiriyle öpüştü, herkes birbiriyle tokalaştı. Ben geçmişte kaybetmenin ne olduğunu da bilen bir insanım. Yarıştığımız kişiler de bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Gerçekten de güzel ve medeni bir şekilde çalıştılar, çalışmaya da gayret ettiler. Ancak sandık sonuçları karşısında maalesef yapılacak bir şey yok. Kıymetli hemşehrilerim, seçim sonuçları hayırlı uğurlu olsun. Çok sevdiğim bir şarkı var, onu da buradan söyleyeceğiz 'Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi, sen bu işin sonunu düşünmedin mi' diye. Seçimin Elazığ'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı