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ICT Investment, Nairobi'de 3. Sağlık Merkezini Açtı

ICT Investment, Nairobi'de 3. Sağlık Merkezini Açtı
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ICT Investment, sağlık alanındaki yatırımlarını Kenya'nın başkenti Nairobi'de faaliyete geçirerek Afrika kıtasındaki 3. sağlık merkezini açtı. Uro-Care Üroloji ve Androloji Merkezi, bölgedeki sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı hedefliyor.

ICT Investment, sağlık alanındaki yatırımlarını genişleterek Afrika kıtasındaki 3. sağlık merkezini Kenya'nın başkenti Nairobi'de faaliyete geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nairobi'de açılan Uro-Care Üroloji ve Androloji Merkezi, şirketin sağlık hizmetlerini çeşitlendirme ve bölgedeki sağlık sektörüne katkı sağlama misyonunu bir adım ileri taşıdı.

Şirket daha önce Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta kurduğu Cente Turc ve Medipole Sağlık Merkezleri ile sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı hedeflemişti.

Yeni merkez ise bölgedeki sağlık altyapısının güçlendirilmesine katkı sunacak.

Nairobi Şehri Sağlık, Refah ve Beslenme Hizmetleri Müdürlüğü'nden bir tıbbi ekip tarafından kayıt ve lisanslama amacıyla denetlenen merkez, hizmet kalitesi ve altyapısıyla bölgedeki örnek sağlık kuruluşlarından biri olarak gösteriliyor.

Merkezde sunulan sağlık hizmetleri arasında "Üroloji Danışmanlığı", "Prostat Kanseri Taraması ve Tedavisi", "Erkek Sağlığı (Erektil Disfonksiyon ve Kısırlık Tedavisi)", "İleri Düzey Taş Hastalığı Tedavisi", "İdrar Kaçırma Tedavisi", "Ürolojik Cerrahi", "Üroloji Kanseri Tedavisi", "Laboratuvar Hizmetleri" yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICT Investment Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Kafas, açılan sağlık merkezinin bölgedeki halkın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını, bölgenin sağlık altyapısına katkı sağlayacak kalıcı bir yatırım olduğunu vurguladı.

Kafas, bu tür yatırımların yerel halkın yaşam kalitesini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda Türkiye ve Kenya arasındaki ekonomik ve sosyal bağları güçlendirdiğini aktararak, "Türkiye'nin Afrika'ya yönelik kazan-kazan politikası çerçevesinde, bu tür projelerle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yatırımları genişletip Afrika'nın diğer bölgelerinde de benzer projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Kafas, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak ve istihdam yaratarak bölge halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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