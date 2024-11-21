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ICT Investment, Gambiya ile stratejik projelere imza atıyor

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ICT Investment, Gambiya İçişleri Bakanı Abdoulie Sanyang ve Gambiya Ulusal Güvenlik Danışmanı Abubakarr Suleiman Jeng'i Ankara'daki merkezinde ağırladı.

ICT Investment, Gambiya İçişleri Bakanı Abdoulie Sanyang ve Gambiya Ulusal Güvenlik Danışmanı Abubakarr Suleiman Jeng'i Ankara'daki merkezinde ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre heyet, ICT Investment organizasyonunda Türkiye'nin önde gelen fabrika ve şirketlerini ziyaret ederek işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Bakan Sanyang ve Suleiman, bazı projelerde işbirliği yapılması konusunda Gambiya hükümeti adına ICT Investment ile mutabakat zaptı imzaladı.

Açıklamaya göre, Gambiya heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Kültür ve Kongre Merkezi'nde kabul edildi. Görüşmede, Bakan Sanyang, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un selamlarını iletti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşlerini dile getirdi.

Heyetin Gambiya'ya dönmesinin ardından ICT Investment yetkilileri, Gambiya'da Cumhurbaşkanı Adama Barrow ve üst düzey yöneticilerle bir araya gelerek işbirliği projelerini detaylı şekilde ele aldı.

ICT Investment Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Osmanoğlu, Gambiya'nın büyük bir yatırım potansiyeline sahip olduğunu belirterek, savunma sanayisi, altyapı projeleri ve dijital dönüşüm alanlarında projeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

ICT Investment'in, bu projelerle Gambiya'nın kalkınmasına katkı sağlamayı ve Türkiye ile Gambiya arasındaki ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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