ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, gözaltına alındı
Kripto borsası ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Gazeteci Fatih Altaylı'nın sponsoru ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüs iddiasıyla gözaltına alındı.
Kripto borsası ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'in gözaltına alındığı açıklandı. ICRYPEX, Gazeteci Fatih Altaylı'nın sponsoru olarak da biliniyor.
SUÇLAMALAR VAHİM
İçer'e yöneltilen suçlamalar da vahim. İçer'in'uyuşturucu temini' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.