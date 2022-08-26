İcra düzenlemesinin yeni detayları ortaya çıktı! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak

Dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorununu çözmek için hazırlanan destek paketine ilişkiler yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre, ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek. Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.

Ekonomi yönetiminin uzun süredir üstünde çalıştığı dar gelirlilere yönelik destek paketinde sona gelindi. Dar gelirli 9 milyona yakın vatandaşın 30 milyar lira tutarındaki borçlarının tasfiye edileceği önceki gün açıklanmıştı.

BİRDEN FAZLA İCRA DOSYASI KAPSAM DAHİLİNDE

Kabinede de değerlendirilen icra ve haciz sorunlarını çözecek pakete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. NTV'de yer alan habere göre; ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek.

SON TARİH 15 AĞUSTOS

Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak.

2 BİN LİRAYA KADAR OLAN BORÇLAR İCRADAN DÜŞECEK

Yeni düzenlemeyle 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek. Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları tasfiye edilecek.

DÜZENLEME NE ZAMAN?

Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.