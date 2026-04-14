IC Hotels'te üst düzey atama

IC Holding bünyesindeki IC Hotels'in Genel Müdürü Ceyhan Keskün oldu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, IC Hotels, yeni dönem hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Turizm sektöründe deneyime sahip Keskün, IC Hotels Green Palace, IC Hotels Santai Family Resort ve IC Hotels Airport otellerini bünyesinde bulunduran IC Hotels'in genel müdürü olarak görevlendirildi.

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun Keskün, kariyeri boyunca turizm sektörünün farklı kademelerinde görev aldı. 2010-2024 arasında Voyage Belek Golf&Spa Hotel'de Genel Müdür olarak görev yapan Keskün, son olarak Megasaray Hotels bünyesinde "Turizm Koordinatörü" olarak çalıştı.