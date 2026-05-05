IC Holding sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimini paydaşlarıyla ele aldı

IC Holding, "Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi" odağında düzenlediği Sürdürülebilirlik Günü'nde tedarikçiler, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, IC Holding, İbrahim Çeçen Vakfı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle düzenlenen etkinlik boyunca, tedarik zincirinde maliyet ve hız odaklı yaklaşımdan risk, sorumluluk ve etki yönetiminin belirleyici olduğu yeni döneme geçiş ele alındı.

IC Holding Üst Yöneticisi (CEO) Can Çaka, İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Barış Alpaslan'ın açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen sunumda, IC Holding'in sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimine yönelik yaklaşımı ve uygulamaları paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panellerde, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi bütüncül bir yaklaşımla masaya yatırıldı.

"3 Perspektif-1 Zincir/Tedarik Zincirinde Sosyal Etki: Eğitimden İstihdama" başlıklı ilk panelde, tedarik zincirinin sosyal boyutu, eğitim, fırsat eşitliği ve nitelikli insan kaynağı ekseninde değerlendirildi.

İkinci panelde ise sürdürülebilir tedarik zincirinin finans, strateji ve iş dünyası kesişimindeki rolü ele alındı.

Tedarik zinciri iş yapış biçiminin merkezinde konumlanıyor

IC Holding'in yaklaşımı, tedarik zincirini yalnızca bir tedarik süreci değil, iş yapış biçiminin merkezinde konumlanan, şirketin dayanıklılığını ve rekabet gücünü doğrudan etkileyen bir yapı olarak yeniden çerçeveliyor.

Bu yaklaşım doğrultusunda IC Holding, sürdürülebilirliği söylem düzeyinde bırakmayarak, satın alma platformuna entegre ettiği sürdürülebilirlik modülü ile tedarikçi verilerinin sistematik olarak toplandığı, risklerin ölçülebildiği ve gelişimin düzenli olarak takip edildiği dijital bir altyapı kurdu. Yapı sayesinde tedarik zinciri, ölçülebilir, izlenebilir ve geliştirilebilir bir yönetim alanına dönüşüyor.

IC Holding'in sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli bir boyutunu ise sosyal etki oluşturuyor. Holding, tedarik zincirlerini yalnızca ürün ve hizmet akışının yönetildiği bir yapı olarak değil, insanla çalışan bir sistem olarak ele alıyor. Bu perspektifle eğitimden istihdama uzanan programlar aracılığıyla tedarik zincirine nitelikli ve kapsayıcı bir insan kaynağının entegre edilmesi hedefleniyor.

"Sürdürülebilirliği, birlikte ölçülen ve yönetilen bir alan olarak ele alıyoruz"

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen IC Holding CEO'su Çaka, sürdürülebilirlik gündeminin zorlu küresel koşullar içinde daha da kritik hale geldiğine dikkati çekti.

Çalkantı ve belirsizlik içerisinde geleceği tanımlamanın ve sürdürülebilir şekilde kurmanın hem bireyler hem şirketler hem ülkeler için zor olduğuna işaret eden Çaka, "Ancak tam da bu nedenle sürdürülebilirliği konuşmanın ötesine geçerek iş yapış biçimimizin merkezine alıyoruz. Tedarikçilerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ettiğimiz geniş bir ekosistem içinde değer üretiyoruz. Sürdürülebilirliği, birlikte ölçülen ve birlikte yönetilen bir alan olarak ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yılki çalışmaların bir başlangıç olduğunu, bu yıl söz konusu yapıyı daha da genişleteceklerini belirten Çaka, yol haritalarında tüm paydaşları kapsayan, birlikte hesaplanan ve yönetilen bir sürdürülebilirlik yaklaşımı bulunduğunu, tek başına hareket etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen de sürdürülebilirliği yalnızca çevresel ya da operasyonel bir başlık olarak değil, aynı zamanda güçlü bir insan kaynağı, kapsayıcı bir gelişim ve uzun vadeli toplumsal dayanıklılık meselesi olarak gördüklerini belirtti.

Çeçen, İbrahim Çeçen Vakfı'nın da bu sistemin insani temelini güçlendiren, geleceğe dayanıklılık kazandıran bir yapı olarak konumlandığını ifade etti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri İhtisas Komitesi Başkan Vekili Alpaslan da sürdürülebilir kalkınmanın ancak sistemler ve insan odağının birlikte ele alınmasıyla mümkün olduğunu kaydetti.