İç borçlanma stratejisi (1)
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 284,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 194 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 284,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 194 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, mayıs-temmuz dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 284,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 194 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
(Sürecek)
Kaynak: AA / Erdal Çelikel - Ekonomi