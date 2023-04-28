İç borçlanma stratejisi (1)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 284,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 194 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs-temmuz döneminde 284,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 194 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, mayıs-temmuz dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 284,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 194 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

(Sürecek)